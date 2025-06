Invitation aux médias - GRAND HAPPENING DE BASKETBALL À MONTRÉAL-NORD

MONTRÉAL-NORD, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord, en collaboration avec le Club de basketball de Montréal-Nord et ses partenaires (Centre artistique Uni-son ensemble et Black Inc) invitent les représentants des médias à une diffusion en plein air du match #4 de la série des finales de la NBA.

Venez assister à cette série historique où, pour la première fois dans l'histoire, deux joueurs québécois qui ont grandi à Montréal-Nord, Luguentz Dort et Bennedict Mathurin, s'affrontent pour remporter la prestigieuse coupe Larry O'Brien.

Toute la population de Montréal-Nord est fière de ses champions. Des centaines de fans sont attenduset l'ambiance promet d'être des plus joyeuse.

Quand: Vendredi 13 juin dès 19 h (début de la partie à 20 h 30)

Où: parc Pilon (intersection Henri-Bourassa et Pie-IX)

