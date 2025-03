« Mille histoires, une communauté » : Montréal-Nord présente sa nouvelle identité pour une communauté fière et unie

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Arrondissement de Montréal-Nord dévoile avec fierté une toute nouvelle identité de marque, fruit d'une démarche exceptionnelle portée par sa communauté, pour sa communauté. Cette initiative marque un tournant important pour Montréal-Nord, en mettant de l'avant ce qu'il est réellement : un milieu de vie inclusif, inspirant et humainement riche. Au-delà des préjugés et des perceptions négatives, Montréal-Nord se distingue par sa solidarité, sa diversité et son dynamisme. Conscient de cet écart entre l'image projetée et la réalité vécue, Montréal-Nord choisit aujourd'hui d'affirmer haut et fort ce qu'il est réellement.

Sous la signature « Mille histoires, une communauté », cette nouvelle identité met en lumière les forces vives de l'Arrondissement et invite à poser un regard renouvelé sur Montréal-Nord, tant pour ses résidents que pour le reste de la métropole et du Québec. Elle traduit la volonté de rassembler les voix du territoire et de raconter un Montréal-Nord authentique, vibrant et profondément humain. Plus qu'un changement d'image, il s'agit d'un mouvement collectif porté par des citoyennes et citoyens fiers de leur Montréal-Nord. Il est essentiel de préciser que cette image de marque n'incarne pas que l'administration publique, mais bien le territoire et sa communauté.

« Après des années de développement social, territorial et économique soutenu, Montréal-Nord se démarque de plus en plus comme un territoire courageux, ouvert d'esprit et bienveillant. Nous avons osé repenser notre identité pour mieux refléter nos forces, notre diversité et notre avenir. Montréal-Nord, c'est une communauté engagée, vivante et résiliente - il est temps de montrer et de raconter le vrai Montréal-Nord », affirme fièrement Christine Black, mairesse de l'Arrondissement de Montréal-Nord.

Quatre piliers pour refléter l'essence de Montréal-Nord

La nouvelle identité repose sur quatre piliers majeurs qui illustrent toute la richesse du territoire :

Un savoir-être et un savoir-faire pour affronter les défis de demain

Montréal-Nord se distingue par son intelligence collective, sa résilience et sa capacité à se mobiliser. L'Arrondissement incarne une force tranquille tournée vers l'avenir, portée par une communauté fière et engagée. Un modèle d'inclusion à échelle humaine

Ici, la diversité n'est pas qu'un mot, c'est une réalité vécue et célébrée. Montréal-Nord offre un cadre de vie où chacun trouve sa place, dans un climat de solidarité et de justice sociale. Des héros fiers de représenter leur quartier

Qu'ils soient artistes, sportifs ou leaders communautaires, les talents de Montréal-Nord font rayonner leur arrondissement. Au quotidien, on y trouve des grands et des petits héros, qu'il s'agisse d'organismes sociaux, de résidents ou d'employés ; ils sont de véritables ambassadeurs de l'Arrondissement. Un milieu d'enracinement, fertile et accessible

Avec ses loyers abordables, ses espaces verts, ses services communautaires dynamiques et sa qualité de vie en constante amélioration, Montréal-Nord est un territoire d'accueil où il fait bon vivre.

« Ce repositionnement, c'est notre manière de dire que Montréal-Nord n'est pas un arrondissement comme les autres. C'est un endroit où l'on ose rêver, créer et bâtir ensemble. C'est une fierté que nous voulons partager avec tout le monde », ajoute la mairesse.

Une mobilisation collective pour faire rayonner Montréal-Nord

Cette initiative vivra dans le temps et se déploiera au fil des prochains mois. Lors du dévoilement tenu à la nouvelle école secondaire aux Mille-Voix, l'Arrondissement a invité les élus, le personnel de l'Arrondissement, les organismes, les institutions et les acteurs économiques, ainsi que des ambassadeurs tels que Mylène Paquette, Ali Gerba, Sœur Angèle et Jean-Marc Edmé, à afficher cette fierté « d'être Montréal-Nord ». À la porter haut, non pas par arrogance, mais par amour pour promouvoir la résilience, le courage et l'ouverture de la communauté de Montréal-Nord.

À propos de Montréal-Nord

Montréal-Nord offre un milieu de vie accueillant pour les jeunes, les familles et les personnes aînées. La rivière des Prairies coule tout le long du territoire et déploie un panorama exceptionnel. Tous les services d'une grande ville s'y retrouvent et une trentaine d'espaces verts et de parcs ponctuent ses quartiers. On y trouve aussi un vaste réseau de services de garde, d'écoles primaires et secondaires, et un cégep à proximité. Les propriétés y sont parmi les plus abordables en ville. La riche diversité culturelle et l'esprit de solidarité des gens en font un cadre de vie chaleureux.

TROUSSE MÉDIA

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

RELATIONS MÉDIAS : Rosiane Tessier, 450 271-8513, [email protected]