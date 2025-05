Agir ensemble! Montréal-Nord accorde plus de 2 M$ à des organismes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, mais beaucoup reste à faire

MONTRÉAL-NORD, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a accordé, lors de sa séance d'avril, une contribution financière de 517 624 $ par année, pour une durée de quatre ans, à huit organismes pour la réalisation de projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sur son territoire lors de sa séance du conseil du 7 avril. Cette contribution totale de 2,1 M$, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2029, provient du programme Agir ensemble pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2025-2029 rendu possible grâce à une aide financière issue du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

« Devant la hausse des prix et la crise du logement, tous les paliers doivent s'unir pour lutter contre la pauvreté. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Québec pour soutenir des projets portés par huit organismes qui feront une grande différence dans le quotidien des gens qui en ont le plus besoin. Cet investissement de plus de 2 millions de dollars est un geste important et nous continuerons de poursuivre nos efforts pour bâtir une métropole plus juste et solidaire, où toutes les personnes ont la chance de s'épanouir », déclare la mairesse de Montréal Valérie Plante.

« La réalisation future de ces projets représente un bel exemple de concertation menée avec des organismes de la communauté montréalaise afin de créer des milieux de vie où l'intégration de toutes et de tous est favorisée. Le renouvellement du financement des projets qui émanent de l'Alliance pour la solidarité permet de mieux répondre aux besoins criants de la région de Montréal et de lutter ensemble contre la pauvreté et l'exclusion sociale », souligne Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

« Comme élu.e.s, nous sommes vraiment très fier.e.s et heureux.ses de soutenir des initiatives structurantes et durables qui sont portées par des organismes œuvrant directement à renforcer le tissu social de Montréal-Nord. Nous reconnaissons la contribution inestimable du milieu et savons que plusieurs projets de grande qualité méritent également un soutien financier. C'est pourquoi nous poursuivons nos échanges avec nos collègues de la Ville de Montréal ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada pour nous aider à réduire les inégalités socio-économiques de notre population », affirme la mairesse Christine Black.

Conscient de la valeur de plusieurs projets parmi ceux qui n'ont pas été sélectionnés, l'Arrondissement compte déployer diverses stratégies d'accompagnement des organismes locaux d'une part, ou d'aide financière d'autre part, pour trouver des alternatives avec ces partenaires afin d'assurer une continuité des services offerts et des projets en cours.

Voici les projets retenus selon une grille d'évaluation rigoureuse et équitable.

Coup de Pouce Jeunesse Montréal-Nord

Place à l'entraide : 57 104 $ / an pour 4 ans, total de 228 416 $

Améliorer le bien-être individuel et collectif des résidents des HLM Place Normandie, par des activités d'engagement, de bénévolat et d'entraide communautaire pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord

Transition vers l'autonomie : 60 000 $ / an pour 4 ans, total de 240 000 $

Offrir aux jeunes de 15 à 25 ans, un service d'accompagnement individualisé et des ateliers de prévention et d'information sur des thématiques déterminantes pour la réussite de leur transition vers la vie adulte.

Entre Parents de Montréal-Nord

Mon enfant à défis : 72 104 $ / an pour 4 ans, soit un total de 288 416 $

Soutenir les familles et particulièrement les parents et leurs enfants (0-5 ans) à besoins particuliers, avec ou sans diagnostic, en offrant un accompagnement personnalisé, des outils pratiques et des services adaptés.

Mouvement Jeunesse Montréal-Nord (Café Jeunesse Multiculturel)

Une porte s'ouvre- une action pour contrer le décrochage scolaire : 72 104 $ / an pour 4 ans, total de 288 416 $

Contrer le décrochage scolaire des jeunes de 13 à 18 ans en offrant un accompagnement personnalisé, un soutien académique et émotionnel, ainsi que des activités sportives et culturelles, en impliquant les familles et les écoles pour créer un environnement favorable à la réussite éducative et à l'épanouissement personnel.

Organisme NA

Uni.es.vers.elles

72 104 $ / an pour 4 ans, total de 288 416 $

Offrir des services spécialisés pour les femmes victimes de violence conjugale et de violence conjugale post-séparation aux résidentes de Montréal Nord pour améliorer leur filet de sécurité, atténuer les impacts de la violence et renforcer leurs connaissances sur leurs droits.

Paroles d'excluEs

Verdir nos milieux de vie pour mieux vivre-ensemble : 72 104 $/ an pour 4 ans, total de 288 416 $

Appropriation, par les résident.es, notamment les populations vulnérables, d'un espace vert et citoyen situé sur l'îlot Pelletier et accroître leur sentiment d'appartenance et de fierté.

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Projet A.I.N.E.S (55 ans et +): 72 104 $ / an pour 4 ans, total de 288 416 $

Créer, développer, déployer et promouvoir un ensemble d'actions structurantes, interreliées et qui se renforcent mutuellement, pour agir simultanément sur différents facteurs qui contribuent à produire des mécanismes d'exclusion.

Les YMCA du Québec

Dialogue - Proximité Jeunesse : 40 000 $/ an pour 4 ans, total de 160 000 $

Consolider le poste d'intervenant.e visant l'action en prévention de l'itinérance jeunesse via une présence régulière dans des lieux précis (maisons de jeunes, écoles secondaires, autres ressources) et l'accompagnement personnalisé afin d'éviter des épisodes d'itinérance.

Rappelons qu'en juin 2023, l'Arrondissement de Montréal-Nord a déposé un mémoire conjoint avec la Table de quartier de Montréal-Nord lors de la consultation gouvernementale ayant donné lieu au Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour la période 2024-2029.

Ce mémoire présente un ensemble de données qui illustrent à quel point Montréal-Nord, un milieu de vie fragilisé, cumule de nombreux indicateurs précurseurs et retardataires en matière de santé, de déficit d'équipements collectifs, d'espaces verts et de financement des organismes communautaires.

