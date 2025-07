La Ville de Montréal dépose un premier plan d'action pour accélérer la transition des pratiques de livraison

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a dévoilé, aujourd'hui, son Plan d'action 2025-2027 en logistique urbaine, qui vise à accélérer la transition des pratiques de livraison dans la métropole.

Fruit d'une collaboration avec de nombreux partenaires, dont les entreprises de livraison urbaine, ce plan énonce la vision 2050 de la Ville en matière de logistique urbaine ainsi qu'une série d'actions à réaliser au cours des trois prochaines années.

La Ville de Montréal souhaite ainsi qu'en 2050, la logistique urbaine soit décarbonée, efficace et adaptée à la diversité des milieux de vie, c'est-à-dire caractérisée par :

des modes de transport de marchandises et des espaces logistiques en adéquation aux caractéristiques des milieux;

des modes de transport légers et décarbonés communément utilisés;

des espaces logistiques consolidés et structurés en réseau;

des besoins logistiques bien intégrés à la planification des réseaux et des aménagements urbains;

des risques et des nuisances associés au transport, à la manutention et à l'entreposage des marchandises réduits de manière significative.

Les 20 actions, dont la moitié est déjà amorcée, sont quant à elles reliées à dix objectifs visant notamment à mieux utiliser l'espace en bordure de rue pour faciliter les livraisons, à mieux connaître les déplacements des véhicules de marchandises, à adapter la taille des camions aux milieux traversés, à sensibiliser la population et les entreprises aux meilleures pratiques de livraison, à innover et à soutenir l'expérimentation, ainsi qu'à favoriser l'adhésion et l'engagement de l'écosystème.

« Le transport des marchandises est une composante indissociable et vitale de la réalité urbaine qui contribue à faire de Montréal une ville dynamique, saine et prospère. Au cours des dernières années, ce secteur d'activité a cependant subi des transformations majeures en raison du développement rapide du commerce en ligne et de la modification des habitudes de consommation de la population. La multiplication des livraisons de colis a entraîné une circulation inédite du nombre de camions dans les rues de la ville, laquelle affecte les conditions de mobilité, la sécurité des milieux de vie et la qualité de l'environnement. C'est pour cette raison qu'il faut porter une attention particulière à ce champ d'activité afin de mieux répondre aux défis urbains qui en découlent », a déclaré l'élue responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Rappelons que Montréal a soutenu, au cours des dernières années, des initiatives en matière de logistique urbaine qui se sont avérées fructueuses. Mentionnons notamment le Projet Colibri qui a mené, en 2019, à l'ouverture d'un premier micro-centre de distribution urbaine au centre-ville pour réduire les impacts de la livraison sur le dernier kilomètre en troquant les camions de gros gabarit par des véhicules plus compacts, plus efficaces, plus économiques et décarbonés. Ce projet a non seulement mené à l'ouverture d'un deuxième micro-centre dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, mais a aussi été exporté dans la Ville de Québec. Le projet de pôles de livraison zéro émission, initiée par Propulsion Québec en 2024 avec l'aide de la Ville et de l'Agence de mobilité durable, s'inscrit dans la même lignée. Cette initiative a permis d'inaugurer un premier site en 2024 dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, et un second verra le jour dans les prochaines semaines dans l'arrondissement de Verdun.

Soulignons également la création, en 2020, de la plateforme Envoi Montréal qui permettait aux commerçants locaux d'offrir à faible coût des options de livraison urbaine écologiques et abordables, favorisant l'utilisation de véhicules légers et à faibles émissions. Cette plateforme a ensuite été déployée à l'échelle provinciale et renommée Envoi Québec.

Le Plan d'action 2025-2027 en logistique urbaine est en cohérence avec les grandes orientations de la Ville notamment énoncées dans le Plan stratégique Montréal 2030, le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 ainsi que le Plan climat 2020-2030.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Maxime Duchesne, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]