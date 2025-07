Avis aux médias - Pluies diluviennes - Montréal fait le point sur les inondations

MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée l'élue responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau et mairesse de l'arrondissement Lachine, Maja Vodanovic, iront à la rencontre de sinistrés et feront le point sur l'épisode de pluies diluviennes survenu dimanche. Elles seront également accompagnées du porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

Date : Lundi 14 juillet 2025 Heure : 13 h

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé à l'adresse suivante : [email protected].

