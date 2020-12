PME MTL : Bilan des programmes d'aide durant la crise - 2 700 entreprises montréalaises soutenues à traverser la crise

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et PME MTL, son réseau de soutien aux entreprises montréalaises, ont mobilisé l'ensemble de leurs forces vives dès le début de la pandémie pour soutenir les PME montréalaises et amoindrir les impacts de la crise économique. Des mesures et des programmes ciblés ont rapidement été accessibles en appui au plus grand nombre d'entreprises en difficulté. Au total, grâce à des ententes avec les gouvernements fédéral et provincial, PME MTL gère 115 M$ de fonds d'urgence et a autorisé à ce jour du financement auprès de 2 700 entreprises montréalaises.

« Tous les secteurs d'activités de la métropole ont été touchés et nous avons tout mis en œuvre pour soutenir les entreprises montréalaises et nous continuerons à le faire. Cette dernière année nous a permis de constater que la population montréalaise est résiliente. Nos entrepreneurs ont dû se réinventer, je leur lève mon chapeau. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour amener l'aide le plus efficacement possible aux entreprises. La relance économique se fera en collaboration avec les milieux d'affaires et les différents paliers de gouvernement. Les défis des prochains mois, nous les relèverons collectivement. Nous continuerons de mettre en place les actions nécessaires pour soutenir nos entreprises et nous préparer pour la relance », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« Depuis le début de la crise sanitaire, nos experts ont fait preuve d'agilité pour aider les entreprises à surmonter les mois d'incertitude. En 2020, avec les mêmes effectifs, nous avons multiplié par 5 le financement octroyé aux entreprises par rapport à 2019. Notre équipe a investi tous les efforts pour trouver les meilleures solutions de financement et maximiser les aides auxquelles chaque entreprise avait droit. Même si l'avenir est incertain, une chose demeure : les entrepreneurs sont les créateurs de la richesse de demain. Nous avons hâte de les retrouver dans une certaine normalité où nous pourrons sortir dépenser dans les commerces, bars et restaurants montréalais, parce que le meilleur financement qui soit, c'est un client qui consomme ! », ont affirmé les directeurs généraux des six pôles de services du réseau PME MTL, Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Jean François Lalonde, Christian Perron, Marc-André Perron et Nicolas Roy.

Bilan PME MTL 2020 - faits saillants

4 programmes d'aide d'urgence, pour un total de 115 M$ , dont 94.4M$ ont déjà été autorisés.

programmes d'aide d'urgence, pour un total de , dont 94.4M$ ont déjà été autorisés. Dans le cadre du programme d'aide provincial, 64,5 M$ ont été autorisés venant ainsi soutenir 1 519 entreprises.

ont été autorisés venant ainsi soutenir entreprises. Dans le cadre du programme d'aide fédéral, 24,8 M$ ont été autorisés venant soutenir 699 entreprises.

ont été autorisés venant soutenir entreprises. Dans le cadre du fonds de subvention de la Ville, destiné aux commerces, 3,4 M$ ont été autorisés pour soutenir 396 entreprises.

ont été autorisés pour soutenir entreprises. Le fonds de subvention de la Ville, destiné aux entreprises d'économie sociale, a été bonifié de 1,7 M$ et a permis de soutenir 73 entreprises.

et a permis de soutenir entreprises. Sur l'ensemble de ces programmes, 34,4 M$ sont consacrés au soutien des entreprises au centre-ville de Montréal.

20 M$ additionnels et moratoire sur les intérêts

Montréal annonce par ailleurs que le réseau PME MTL bénéficiera d'une enveloppe additionnelle de 20 M$ de la part du gouvernement du Québec. Cette somme viendra renflouer le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement provincial, déjà doté à Montréal d'une somme de 60 M$, qui passera ainsi à 80 M$.

Afin de répondre aux besoins criants des entrepreneurs, la Ville avancera les fonds pour autoriser le plus rapidement possible les déboursés. Le premier 10 M$ sera versé dès le vendredi 18 décembre 2020.

Montréal annonce également un moratoire additionnel de 6 mois sur les intérêts et le capital des prêts consentis. Au total, le moratoire pourra donc être de 12 mois. Une manière de donner encore un peu d'oxygène à des entreprises qui auraient autrement dû commencer à rembourser leurs prêts.

Préparer la relance de demain.

En 2021, 10 nouvelles mesures totalisant 60 M$ seront implantées pour assurer une relance des secteurs les plus fragilisés et miser sur les secteurs porteurs. La Ville continuera d'être au rendez-vous en déployant l'aide nécessaire pour les entreprises via PME MTL.

« Notre objectif est de tout faire pour préserver le plus d'entreprises possible. On sera là pour les appuyer à travers les défis des prochains mois. La reprise des secteurs affectés se fera en lien avec l'accélération de la transition écologique et notre plan de relance économique, vert et inclusif. Je suis convaincu que nos efforts collectifs nous aideront à passer au travers de cette période difficile », a conclu Luc Rabouin.

PME MTL

PME MTL est le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal. Par le biais de ses six pôles, il offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement en s'appuyant sur les nombreux programmes d'aide destinés aux entreprises montréalaises.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]