PME MTL - 50 M$ additionnels pour aider nos entreprises à traverser la crise

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce une bonification du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Une somme supplémentaire de 50 M$ sera disponible pour les entreprises de l'agglomération montréalaise.

Dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal avait reçu au total un montant de 70 M$ au cours de l'année 2020. Les besoins étaient à ce point grandissants que la somme était pratiquement épuisée à la fin de l'année. La Ville de Montréal pourra maintenant compter sur cette somme supplémentaire pour continuer d'aider les entreprises à traverser ces temps difficiles.

La gestion du programme et l'octroi des aides financières aux entreprises se feront par l'entremise des six organismes de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal.

« Dans un contexte de difficultés économiques, la continuité du programme d'aide d'urgence aux PME est cruciale. Avec le deuxième confinement, nos entreprises ont besoin de ce coup de main financier prolongé. Ces sommes leur permettront d'avoir accès rapidement à des liquidités, un des éléments critiques pour assurer la survie de nombreuses entreprises. Nous remercions le gouvernement du Québec d'avoir rapidement entendu le besoin supplémentaire d'aide d'urgence à Montréal. Ce programme est confirmé jusqu'au 30 avril 2021, nous invitons les entreprises aux prises avec un manque de liquidités à joindre l'équipe de PME MTL de leur territoire », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« Montréal joue un rôle moteur dans l'économie québécoise et, actuellement, beaucoup de ses entreprises vivent des moments difficiles en raison de la pandémie. On veut les soutenir, comme on l'a fait depuis le début de la crise. La bonification financière que nous annonçons aujourd'hui pour les entreprises de la métropole va nous permettre de poursuivre notre engagement envers nos milieux d'affaires et d'ajuster le soutien qu'on leur offre en fonction des besoins réels de nos entrepreneurs », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Les répercussions de la pandémie se font sentir sur la santé économique de notre métropole. Le contexte actuel requiert une intervention rapide et ciblée pour appuyer les entrepreneurs affectés par la crise. En bonifiant l'aide financière accordée à Montréal, nous contribuons à la survie de milliers d'entreprises créatrices d'emplois et de richesse. Il est essentiel de les soutenir dans ces moments difficiles afin qu'elles puissent rebondir et participer ensuite à la relance de notre économie », ajoute Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Un coup de main nécessaire

L'imposition de mesures sanitaires entraîne la fermeture forcée de nombreuses entreprises et a un impact économique important. En vertu du programme, les entreprises touchées par un ordre de fermeture pourront ainsi se voir octroyer une nouvelle aide financière additionnelle maximale sous la forme d'un prêt de 50 000 $, rehaussant le plafond de l'aide d'urgence aux PME à 150 000 $.

Les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs d'activités, y compris les coopératives et les entreprises d'économie sociale ayant des activités marchandes peuvent faire appel à cette aide financière. La Ville pourra par ailleurs accorder un moratoire additionnel de quatre mois sur le capital et les intérêts, s'ajoutant au moratoire de trois mois déjà prévu. Les entreprises affectées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique pourront voir convertir en subvention jusqu'à l'équivalent de 80 % du financement octroyé pour un maximum de 40 000 $ par tranche de prêt de 50 000 $.

Faits saillants de l'aide déjà offerte aux entreprises par le réseau PME MTL.

4 programmes d'aide d'urgence, pour un total de 105 M$, dont 102,5 M$ ont déjà été autorisés auprès de 2 955 entreprises :

Dans le cadre du programme d'aide provincial, 69,9 M$ ont été autorisés, permettant de soutenir 1 720 entreprises;

ont été autorisés, permettant de soutenir entreprises; Dans le cadre du programme d'aide fédéral, 27,4 M$ ont été autorisés, permettant de soutenir 752 entreprises;

ont été autorisés, permettant de soutenir entreprises; Dans le cadre du fonds de subvention de la Ville de Montréal, destiné aux commerces, 3,5 M$ ont été autorisés, permettant de soutenir 410 entreprises;

ont été autorisés, permettant de soutenir entreprises; Dans le cadre du fonds de subvention aux entreprises d'économie sociale de la Ville de Montréal, la bonification de 1,7 M$ a permis de soutenir 73 entreprises.

PME MTL

PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement en s'appuyant sur les nombreux programmes d'aide destinés aux entreprises montréalaises.

