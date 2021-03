MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs canadiens, renforce son engagement à s'attaquer au racisme systémique envers les Noirs et à soutenir les propriétaires d'entreprise noirs en s'alliant à six nouveaux partenaires partout au Canada : Black Business Initiative (BBI) (Atlantique), Groupe 3737 (Québec), Audace au Féminin (Québec), Founders Fund (Ontario), Black Business Association of BC (BBABC) (Colombie-Britannique) et la Chambre de commerce noire du Canada (CCNC).

« Nous nous sommes engagés à nous assurer que tous les entrepreneurs partout au Canada aient accès au financement, aux conseils, aux réseaux et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir », déclare Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Nous savons que les entrepreneurs noirs contribuent de façon précieuse à leur collectivité et à notre économie et qu'ils font face à des défis uniques pour faire croître leurs entreprises. Nous sommes fiers de travailler avec ces excellents partenaires afin de découvrir les besoins des propriétaires d'entreprise noirs et de prendre des mesures pour les aider à réaliser leur plein potentiel. »

La première collaboration consistera en une série de trois webinaires à l'intention des entrepreneurs noirs intitulée « Plus forts ensemble ». Cette série vise à fournir des solutions pour répondre aux défis qui, comme le montre la recherche, constituent les plus grands obstacles pour les propriétaires d'entreprise noirs. Les sujets abordés comprendront notamment la littéracie financière, le commerce électronique et le réseautage. La série aura également l'avantage de rassembler un groupe diversifié d'entrepreneurs afin qu'ils puissent apprendre les uns des autres et partager leurs expériences et leur parcours entrepreneurial. Les partenaires continueront maintenant de collaborer à la réalisation d'initiatives de soutien à la communauté des entrepreneurs noirs, et BDC fournira de la formation et des ressources.

« Il est important que nous rejoignions les propriétaires d'entreprise noirs partout au pays. En travaillant avec ces partenaires régionaux et nationaux, nous pouvons mieux comprendre les besoins des entrepreneurs de chaque communauté », indique Laura Didyk, vice-présidente, Clients - diversité à BDC. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes déterminés à écouter, à apprendre et à travailler ensemble pour aider les propriétaires d'entreprise noirs et notre économie à prospérer. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement de BDC à lutter contre le racisme envers les Noirs et à soutenir les propriétaires d'entreprise noirs au moyen de nombreuses initiatives, dont les suivantes :

signature de l'engagement des chefs d'entreprise de l'initiative BlackNorth qui consiste notamment à recruter au moins 5 % des étudiants parmi les membres de la communauté noire et à faire en sorte qu'au moins 3,5 % des postes de direction et d'administrateurs au conseil d'administration soient occupés par des dirigeants noirs d'ici 2025.

soutien à la première étude de la Chambre de commerce noire du Canada , Bâtir des entreprises noires au Canada .

commerce noire du , . commandite du concours d'argumentaire Élévation, qui a offert des ateliers et des ressources gratuits aux femmes entrepreneurs noires de partout au Canada , ainsi que 10 000 $ en capital aux gagnantes dans chaque catégorie.

, ainsi que 10 000 $ en capital aux gagnantes dans chaque catégorie. invitation aux employés noirs à participer à des cercles d'écoute pour apprendre comment l'entreprise peut être plus inclusive, puis mise en œuvre de programmes d'apprentissage obligatoires à l'interne avec tous les employés, y compris Leadership inclusif pour un milieu de travail antiraciste (leaders) et Être l'allié d'un milieu de travail antiraciste (employés).

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire au webinaire, visitez notre site.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital de risque. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

