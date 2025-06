OTTAWA, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - « Je souhaite à tous les Québécois et Québécoises une belle Fête nationale. Cette journée est l'occasion de célébrer la culture et le patrimoine québécois, la vitalité de la langue française, ainsi que la riche histoire de la Belle Province.

« Le nouveau gouvernement du Canada va renforcer et moderniser notre radiodiffuseur public, CBC/Radio-Canada, afin d'assurer une programmation riche et variée en français et de faire rayonner les voix du Québec et de partout au pays.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à reconnaître la contribution essentielle du Québec à l'identité collective de notre pays. »

