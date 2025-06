OTTAWA, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - « Je souhaite une bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste à tous ceux et celles qui la célèbrent. De Saint-Boniface à Shediac, de Québec à Sudbury, les francophones du Canada ont toujours férocement défendu leur langue et leur culture, qui sont au cœur de l'identité canadienne.

« Pour les millions de Canadiens et de Canadiennes qui chérissent la merveilleuse langue française, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est l'occasion de se rassembler et d'afficher leur fierté. C'est le moment de célébrer l'histoire, le patrimoine et la vitalité des communautés francophones au Québec et partout au pays. Le nouveau gouvernement du Canada veille à renforcer la programmation en français de CBC/Radio-Canada afin que plus d'histoires en français puissent être racontées à l'échelle du pays.

« Aujourd'hui, nous célébrons la beauté et la richesse de la langue et de la culture d'expression française au Canada, et nous réaffirmons notre détermination à les préserver. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]