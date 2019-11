Plus de 7 000 neurologues se donnent rendez-vous au Palais des congrès de Montréal en 2023

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal sera l'hôte du World Congress of Neurology (WCN), réunissant plus de 7 000 neurologues des quatre coins du monde au Palais des congrès de Montréal, du 13 au 19 octobre 2023. À l'invitation de la Société canadienne de neurologie, les chercheurs et les cliniciens convergeront sur la métropole où leur présence engendrera 19 600 nuitées dans les hôtels du Grand Montréal et des dépenses touristiques estimées à près de 19 M$ pour Montréal et le Québec.

La candidature canadienne s'est distinguée des autres finalistes, Mexico et Rio de Janeiro, par la stabilité du pays, l'excellente réputation de la métropole et le riche historique de collaboration internationale des institutions de recherche locales. Montréal accueillera donc le prestigieux congrès bisannuel, succédant à des destinations comme Kyoto (2017), Dubaï (2019) et Rome (2021).

Un congrès convoité depuis 2013

Le processus de candidature pour la confirmation d'un événement d'envergure s'entame de nombreuses années à l'avance. Pour ce qui est du WCN, la communauté des congrès de Montréal s'intéressait à l'événement depuis 2013 et a posé la candidature de la ville à deux reprises, pour les éditions de 2017 et de 2021, avant de finalement remporter le processus de sélection pour la tenue du congrès en 2023.

Plusieurs acteurs ont travaillé en collaboration pour confirmer l'événement, dont le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal, la Société canadienne de neurologie ainsi que Le Neuro (l'institut et hôpital neurologiques de Montréal), pour ne nommer que ceux-là. Pour convaincre la communauté internationale de neurologues, l'engagement indéfectible de sommités canadiennes a joué un rôle crucial, particulièrement celui de :

D re Jodie M. Burton , présidente de la Société canadienne de neurologie et

, présidente de la Société canadienne de neurologie et Dr Guy Rouleau , directeur du Neuro.

Montréal, un centre névralgique dans le domaine

Reconnue comme la capitale de la recherche au Canada, Montréal dénombre plus de 200 centres de recherche et 1 500 instituts actifs en recherche et développement. Véritable chef de file pour les études liées à la neuroscience, plus de 240 professionnels de ce domaine pratiquent dans la métropole québécoise. À l'échelle provinciale, ce chiffre grimpe à plus de 800. Ce bassin d'experts locaux profitera certainement des échanges de connaissances rendus possibles par la tenue du congrès dans un proche avenir.

Montréal a également la chance de compter sur la présence du Neuro. Affilié à l'Université McGill, il s'agit aujourd'hui de l'un des plus importants centres en neurosciences au Canada et d'une référence mondiale dans le domaine. Le Neuro est le site de nombreuses premières scientifiques révolutionnaires au Québec, au Canada et dans le monde. En multipliant les collaborations de recherche à l'étranger et l'accueil de chercheurs et de cliniciens internationaux, Le Neuro s'est acquis une notoriété internationale qui a permis à la candidature de Montréal de se démarquer. Fidèle à la vision de son fondateur, le réputé Dr Wilder Penfield, Le Neuro est le premier institut universitaire à développer et à adopter la science ouverte. Dans le cadre du WCN, l'institution s'est engagée à faciliter l'accès à ses plateformes de données ouvertes aux membres de la Fédération mondiale de neurologie.

Citations

« Près de 40 % des congrès accueillis au Palais s'inscrivent dans le secteur des sciences de la vie. Montréal jouit d'une excellente réputation et c'est un honneur de pouvoir démontrer notre savoir-faire à l'occasion de cet événement d'envergure qui générera d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« L'implication des chercheurs et des experts locaux est inestimable dans la confirmation d'un tel congrès à Montréal. Je tiens à saluer la synergie et le travail d'équipe des partenaires qui ont mené à ce succès ! Montréal a tout pour plaire aux délégués qui vivront une expérience enrichissante. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« C'est une grande fierté d'accueillir le World Congress of Neurology 2023 à Montréal, au Canada. Nous jouissons d'une collaboration de longue date avec la communauté de recherche internationale, notamment par l'accueil de nombreux chercheurs, cliniciens et stagiaires. Le WCN 2023 sera l'occasion toute désignée de renforcer cette relation privilégiée. Nous avons hâte d'accueillir les délégués en provenance de partout dans le monde, ici, à Montréal, une ville dynamique au rayonnement international. »

- Dr Guy Rouleau, directeur du Neuro

« La Société canadienne de neurologie et ses membres attendent avec impatience le World Congress of Neurology 2023. Cet événement permettra à des collègues en provenance des quatre coins du monde de se rencontrer, de collaborer et d'apprendre les uns des autres. Et cela se passera à Montréal, une ville merveilleuse et le berceau d'avancées historiques en neuroscience. »

- Dre Jodie M. Burton, présidente de la Société canadienne de neurologie

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de la Société canadienne de neurologie

La Société canadienne de neurologie a été créée en 1948, elle compte plus de 500 membres et représente à la fois des neurologues et des résidents en neurologie au Canada. Notre mission est d'améliorer les soins des patients atteints de maladies du système nerveux par l'éducation, la sensibilisation et l'amélioration des méthodes de diagnostic, de traitement et de réadaptation.

