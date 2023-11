QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le président de la Sun Life Canada, M. Jacques Goulet, dévoilent aujourd'hui les quatre organismes bénéficiaires du 2e fonds d'investissement en santé mentale.

Ce 2e fonds, annoncé lors du Bal du maire de Québec en décembre 2022, est de 100 000 $ sur trois ans. La Sun Life y contribue pour 75 000 $ et la Ville de Québec pour 25 000 $.

Géré par la Fondation Jeunes en Tête, il permettra d'agir dans des domaines complémentaires aux actions de l'organisme :

En intervention, dans le but d'accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les adolescents en difficulté de la Capitale-Nationale;

En dépistage précoce dans les écoles secondaires de Québec;

En sensibilisation, à travers les programmes La Base et Solidaires pour la santé mentale de la Fondation Jeunes en Tête offerts gratuitement dans les écoles secondaires de Québec.

Au cours des trois prochaines années, plus de 7 000 jeunes seront ainsi sensibilisés et accompagnés.

« Lorsqu'il est question de santé mentale chez nos jeunes, nous avons la responsabilité collective de poser des gestes concrets, affirme le maire de Québec, M. Bruno Marchand. La détresse psychologique est le premier facteur de décrochage scolaire et 50 % des problèmes en santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. Ce fonds donne les moyens aux organismes d'agir rapidement et directement auprès des jeunes, que ce soit en prévention, en sensibilisation ou en intervention et, ultimement, de changer des vies. »

« La crise de la santé mentale vécue par les jeunes partout au pays est particulièrement alarmante, indique le président de la Sun Life Canada, M. Jacques Goulet. Nous devons travailler ensemble pour éliminer les préjugés et outiller les adolescents afin de les aider à prioriser leur santé mentale. Ce 2e fonds d'investissement contribuera certainement à accroître la sensibilisation, la prévention et l'accès aux soins pour des milliers de jeunes de la Capitale-Nationale. »

Organismes bénéficiaires

Les organismes bénéficiaires du 2e fonds d'investissement en santé mentale pour les trois prochaines années sont :

Accès PSY - Cet organisme vise à favoriser l'accès aux services psychologiques pour les jeunes issus de familles à faibles revenus afin d'éviter que les problèmes de santé mentale s'aggravent ou deviennent chroniques. Le manque d'accès aux services psychologiques mène à des conséquences importantes pour le développement et l'épanouissement des jeunes.

Somme investie : 36 000 $ (75 jeunes soutenus).

- Cet organisme vise à favoriser l'accès aux services psychologiques pour les jeunes issus de familles à faibles revenus afin d'éviter que les problèmes de santé mentale s'aggravent ou deviennent chroniques. Le manque d'accès aux services psychologiques mène à des conséquences importantes pour le développement et l'épanouissement des jeunes. BienAvecMonCorps - Le projet consiste en l'animation d'ateliers sur l'image corporelle auprès des jeunes de niveau secondaire dans la région de Québec. Un adolescent sur deux n'est pas satisfait de son apparence physique et le fait d'être insatisfait de son apparence physique a été associé à un risque accru de développer de la dépression, de l'anxiété́, des troubles alimentaires et à une faible estime de soi.

Somme investie : 24 000 $ (6 500 jeunes sensibilisés).

- Le projet consiste en l'animation d'ateliers sur l'image corporelle auprès des jeunes de niveau secondaire dans la région de Québec. Un adolescent sur deux n'est pas satisfait de son apparence physique et le fait d'être insatisfait de son apparence physique a été associé à un risque accru de développer de la dépression, de l'anxiété́, des troubles alimentaires et à une faible estime de soi. Centre de pédiatrie sociale de Québec - Le projet Corps, cœur et esprit vise à améliorer l'état de santé mentale des jeunes en situation de désavantage social dans une perspective d'équité. Ce projet vise à offrir 50 heures de thérapie supplémentaire par semaine, soit plus de 2 500 interventions annuellement, par l'entremise d'approches diversifiées : art-thérapie, musicothérapie, thérapie par la nature et l'aventure, hippothérapie, zoothérapie et psychothérapie (sexologue).

Somme investie : 36 000 $ ( 450 jeunes accompagnés ) .

- Le projet vise à améliorer l'état de santé mentale des jeunes en situation de désavantage social dans une perspective d'équité. Ce projet vise à offrir 50 heures de thérapie supplémentaire par semaine, soit plus de 2 500 interventions annuellement, par l'entremise d'approches diversifiées : art-thérapie, musicothérapie, thérapie par la nature et l'aventure, hippothérapie, zoothérapie et psychothérapie (sexologue). Fondation Jeunes en Tête - Les deux ateliers de sensibilisation, La Base de la santé mentale et Solidaires pour la santé mentale sont offerts gratuitement dans des écoles secondaires de la Capitale-Nationale. Ils visent à introduire les concepts de santé mentale aux jeunes et à savoir détecter les signes de détresse psychologique.

Somme investie : 3 000 $ + 1 000 $ pour la gestion du fonds d'investissement en santé mentale (120 jeunes sensibilisés).

« Avec l'appui de ces trois partenaires d'entraide jeunesse, nous assurons une plus grande portée pour soutenir les jeunes et un impact là où les besoins sont criants, déclare la présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête, Mme Mélanie Boucher. Dans le contexte actuel, il est important de se mobiliser et d'arrimer nos expertises complémentaires afin d'offrir aux adolescents l'aide et les outils pour développer une saine santé mentale. »

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Depuis près de 45 ans, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec, notamment en donnant des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires de toutes les régions et en offrant des trousses en ligne pour les jeunes, leurs parents et le personnel scolaire. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation jeunes en Tête pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie.

Pour en savoir plus, visitez le site Web fondationjeunesentete.org.

À propos de la Sun Life

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles elle évolue, elle peut aider à créer un environnement favorable. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

