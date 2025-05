Plus de 690 000 $ pour le développement régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX, QC, le 9 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce qu'une somme de 690 375 $ est octroyée pour appuyer la réalisation du projet de mise à niveau au Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qu'elle a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de l'organisme, en compagnie d'Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean.

Le projet du Camp musical vise à réaliser les travaux de reconstruction du pavillon Kirouac. Cette initiative permettra à l'organisation d'étendre son offre en dehors de la saison estivale, d'assurer la pérennité des camps musicaux et d'accueillir des événements culturels, communautaires et touristiques.

« Le Camp musical est un lieu de formation, de divertissement et de culture important pour la jeunesse et pour les gens de chez nous. Mes enfants ont d'ailleurs pu en profiter et en gardent des souvenirs précieux. La reconstruction du pavillon Kirouac permettra aux citoyens et au personnel du Camp musical de bénéficier d'un édifice moderne et rassembleur. En plus, le projet bonifiera l'offre culturelle et touristique de la région, une fierté qui nous fait rayonner au Québec et à l'international. Je suis heureuse que notre gouvernement contribue à cette initiative qui aura assurément des retombées positives, rapidement et à long terme! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises d'économie sociale qui souhaitent rénover, construire ou acquérir des installations pour favoriser le développement de leurs affaires et de leur offre de services. Le projet du Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un bel exemple des initiatives que nous avons pu appuyer par le biais du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif. Grâce à celui-ci, l'organisme pourra accroître ses activités, toujours en ayant un effet positif dans la communauté. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Camp musical est un acteur économique et touristique très important pour notre région, et son influence sur le plan culturel s'étend dans tout le Québec. Les travaux qui y sont prévus permettront aux amoureux de la musique de continuer à profiter des installations de même que de l'expertise et du talent de toute l'équipe, en plus de bonifier leur expérience. Je tiens à souligner l'engagement du conseil d'administration et à rappeler l'importance du soutien de toute une communauté. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Mes collègues préfets et moi-même sommes fiers de voir se concrétiser une autre étape dans l'évolution de cette institution d'exception. Elle pourra ainsi poursuivre sa mission en permettant à nos jeunes musiciens de s'épanouir et de rayonner. Cet investissement incarne notre engagement envers la culture, la diversité musicale et l'épanouissement de notre communauté. »

Julie Dufour, présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et mairesse de Saguenay

« Le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un moteur culturel qui fait résonner toute la région. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est fière d'y contribuer avec une subvention de 40 000 $ visant la mise à niveau des infrastructures du site. Véritable tremplin pour nos jeunes talents, ce lieu vibrant réunit formation, création et prestations, et fait rayonner notre territoire bien au-delà de ses frontières. »

Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

« Le Camp musical est bien plus qu'un camp d'été; c'est un véritable sanctuaire de l'enseignement musical, un lieu où la passion pour la musique prend racine et où émergent de nombreux talents. Son excellence résonne bien au-delà des frontières de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, rayonnant à travers notre région et étant reconnue dans tout le Québec. »

André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

« Le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean constitue un pilier culturel important pour notre région. Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean est fier de soutenir cette initiative, qui contribuera à renforcer l'attractivité de notre territoire et la pérennité de ce lieu phare. C'est en misant sur des projets rassembleurs comme celui-ci que nous réaffirmons notre engagement envers un développement économique durable, créatif et enraciné dans notre identité régionale. »

Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma et présidente de Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean

« L'engagement substantiel des instances gouvernementales dans ce projet, à l'échelle tant régionale que provinciale, illustre une détermination et une volonté indéniables de soutenir la culture et l'éducation dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Éric Régnier, président du conseil d'administration du Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Chez Desjardins, notre raison d'être est de travailler à enrichir la vie des personnes et des communautés. Nous avons à cœur de soutenir des initiatives innovatrices qui influencent positivement la vitalité de nos milieux. Le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean étant l'une de nos principales institutions régionales d'enseignement de la musique, c'est une grande fierté pour Desjardins de pouvoir donner vie au projet de construction du nouveau bâtiment Kirouac. Grâce à la force du collectif, nous pouvons contribuer à un développement économique responsable, durable et humain. »

Annie Gaudreault, représentante de Desjardins et directrice générale de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Faits saillants :

L'aide financière comprend une somme de 221 390 $ octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Elle inclut aussi une subvention de 468 985 $ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie accordée par l'entremise du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le projet comprend également une subvention de 40 000 $ de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, une subvention de 20 000 $ de Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean et une subvention de 50 000 $ de Desjardins.

Les investissements totaux sont de 937 970 $.

