Avis aux médias - La ministre Chantal Rouleau fera l'annonce d'un soutien visant à renforcer la sécurité alimentaire à Montréal

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à l'annonce d'un soutien visant à renforcer la sécurité alimentaire à Montréal.

Date : 29 juin 2026 Heure : Lieu : 10 h Montréal (Le lieu sera précisé au moment de votre inscription.)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]