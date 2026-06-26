Alliances pour la solidarité - Le gouvernement du Québec alloue 327 000 $ supplémentaires pour lutter contre l'itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'une somme de 327 000 $ est octroyée à l'Alliance pour la solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des projets visant à répondre à la crise de l'itinérance, laquelle touche l'ensemble du Québec. Cette somme provient de l'enveloppe additionnelle de 12 586 000 $ attribuée aux Alliances de partout au Québec.

Au cours des derniers mois, l'Alliance pour la solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mobilisé les organismes de la région afin de proposer au gouvernement du Québec des actions ciblées et adaptées aux diverses réalités de l'itinérance et à ses causes.

Rappelons que les 21 Alliances pour la solidarité, couvrant l'ensemble du territoire, sont responsables de la concertation et des actions régionales en matière de lutte contre la pauvreté. Chacune recevra un budget additionnel pour répondre à la crise de l'itinérance.

Citations

« L'itinérance représente l'un des défis sociaux les plus complexes auxquels nous faisons face actuellement. Devant cette réalité, le gouvernement Fréchette choisit d'agir. J'annonce cet investissement supplémentaire de plus de 12,5 millions de dollars afin de soutenir des actions de prévention, d'intervention et d'accompagnement auprès des personnes en situation d'itinérance, ou à risque de le devenir, partout au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis plusieurs années, notre gouvernement multiplie les interventions pour mieux accompagner les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cette somme additionnelle vient renforcer les efforts déjà déployés sur le terrain et permettra aux partenaires de mieux répondre aux besoins grandissants observés dans plusieurs communautés. Je rappelle que c'est collectivement que nous réussirons à changer réellement les choses. Notre objectif demeure clair : offrir davantage de soutien aux personnes vulnérables et leur permettre de retrouver la stabilité dont elles ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« L'itinérance demeure une préoccupation constante pour notre gouvernement. Autrefois plus perceptible dans les grands centres, cette réalité est malheureusement maintenant bien réelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec cet apport financier, nous poursuivons, à travers l'Alliance pour la solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la mise en œuvre de mesures structurantes afin de mieux répondre aux besoins identifiés. Cette somme démontre la volonté concrète du gouvernement de refuser de normaliser l'itinérance. »

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval

Faits saillants

Par l'attribution de plus de 12,5 millions de dollars supplémentaires, le gouvernement du Québec soutient des actions visant à répondre à des besoins urgents des personnes en situation d'itinérance, à réduire l'itinérance et à agir sur ses causes.

Le gouvernement du Québec souhaite aussi soutenir la capacité des Alliances à renforcer concrètement les arrimages avec les partenaires qui travaillent à la réduction de l'itinérance.

Les Alliances pour la solidarité sont des ententes territoriales visant à confier à des partenaires signataires, désignés par les élus en région, la gestion d'une enveloppe provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales.

La mise en œuvre des Alliances pour la solidarité est l'une des mesures phares du Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029 : Mobiliser. Accompagner. Participer.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsablede la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociauxet de la Lutte contre l'itinérance, Tél. : 418 208-2584; François Rousseau, Attaché politique et responsable des communications au bureaude Nancy Guillemette, députée de Roberval, Tél. : 418 275-5050; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]