Plus de 5 M$ pour soutenir la région de Montréal dans son adaptation aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, annonce que le gouvernement du Québec octroie 5 020 000 $ pour réaliser des projets qui permettront de lutter contre les changements climatiques dans la région de Montréal. Ces fonds proviennent d'une enveloppe globale de près de 35 millions de dollars récemment annoncée par la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Avec la somme octroyée, divers projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourront être mis en place par l'agglomération de Montréal, bénéficiaire de l'aide annoncée (voir annexe).

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire. Ces projets variés auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la capacité d'adaptation de nos milieux de vie. C'est ainsi qu'en collaboration avec nos partenaires municipaux, nous réussirons à bâtir des collectivités plus résilientes, plus vertes et mieux préparées aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du soutien offert par notre gouvernement à ces organismes municipaux engagés dans la transition climatique et énergétique du Québec. La participation du milieu municipal est essentielle pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Comme métropole du Québec, Montréal a assurément ses particularités et des défis qui lui sont propres en matière d'adaptation aux changements climatiques. Ces fonds lui permettront de réaliser des projets importants de son plan climat. C'est en travaillant tous ensemble que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Cet investissement provient du premier appel de projets du volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Pour connaître les détails de ce programme, consultez la page Web qui lui est consacrée.

Un second appel de programmations sera prochainement annoncé pour les organismes municipaux qui souhaitent soumettre des projets issus d'un plan climat préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Restez à l'affût!

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Accélérer la transition climatique locale Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat Montréal Bénéficiaire Montant accordé Projets Agglomération de Montréal 5 020 000 $ Études énergétiques - Casernes 52, 54, 55, 76, 77 et 78, Cour municipale et Centre Harpell

Études (efficacité énergétique et décarbonation) - Complexe sportif Pointe-Claire, Travaux publics et Centre sportif Olive-Urquhart

Études (décarbonation) - Complexe municipal de Westmount, garages municipaux de Westmount, hôtel de ville de Kirkland, Centre récréatif de Beaconsfield et hôtel de ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mise en œuvre - Décarbonation des piscines extérieures

Étude (réaménagement de la ventilation) - Aréna de Côte-Saint-Luc

Étude d'aménagement pour la construction d'un sentier polyvalent (piéton et cyclable) - Avenue Fairview, entre le boulevard Brunswick et la voie de service nord de l'autoroute 40

Étude portant spécifiquement sur la réduction du gaz - Hôtel de ville et bibliothèque de Beaconsfield

Études et analyses pour le parc de bâtiments municipaux de Dollard-des-Ormeaux

Études - Travaux publics de Côte-Saint-Luc, Sécurité publique de Côte-Saint-Luc, programme Véloroute et Piste cyclable du pont de l'Île-aux-Tourtes à la station Anse-à-l'Orme du Réseau express métropolitain

Audit énergétique du parc de bâtiments municipaux de Dollard-des-Ormeaux

Automates de régulation - Complexe municipal de Dollard-des-Ormeaux Total accordé : 5 020 000 $

