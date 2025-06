Plus de 5,5 M$ pour soutenir la région des Laurentides dans son adaptation aux changements climatiques

Accélérer la transition climatique locale Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat

Laurentides

Bénéficiaires Montants accordés Projets

MRC d'Antoine-Labelle 696 320 $ Cartographie des risques de feux de forêt sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle

Mise en place d'un système de centralisation et de diffusion des informations sur les changements climatiques

Actualisation du plan de mise en valeur des territoires publics intramunicipaux

Élaboration d'une stratégie de communication sur les changements climatiques et les risques qui y sont associés

Stratégie de verdissement des périmètres urbains de la MRC d'Antoine-Labelle

Planification et élaboration de la programmation de projets admissibles

MRC d'Argenteuil 379 753 $ Élaboration d'un guide de pratiques exemplaires pour la conception des bâtiments en contexte de changements climatiques

Coordination de la mise en œuvre de la première programmation de projets

MRC de Deux-Montagnes 87 061 $ Appréciation du risque plus ciblé des pluies abondantes en vue d'aménager des infrastructures vertes

Planification de projets admissibles et élaboration de la programmation

MRC des Laurentides 209 556 $ Première phase du plan de formation en adaptation aux changements climatiques à l'intention des partenaires de la MRC des Laurentides

Élaboration d'un plan de communication portant spécifiquement sur les changements climatiques et les enjeux de sécurité civile, et production de matériel de communication utilisable par l'ensemble des municipalités - phase 1

Projet d'acquisition de connaissances visant l'élaboration d'une réglementation adaptée aux changements climatiques pour l'aménagement des forêts privées de la MRC des Laurentides

Projet d'acquisition de connaissances relatif à l'impact des changements climatiques sur le phénomène des îlots de chaleur urbains à l'échelle des périmètres d'urbanisation du territoire de la MRC des Laurentides, aux fins d'analyse et d'identification de mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains adaptées à l'échelle locale - phase 1

Planification et élaboration de la programmation de projets admissibles pour l'appel de programmations de l'automne 2024

MRC des Pays-d'en-Haut 1 642 813 $ Identification de la valeur des services écosystémiques comme intrant d'un outil d'écofiscalité

Centralisation du registre des incidents climatiques et cartographie sur une plateforme collaborative

Élaboration d'un plan de communication portant spécifiquement sur les changements climatiques - phase 1

Portrait et diagnostic des milieux naturels de la MRC des Pays-d'en-Haut et recommandations pour la mise en place de solutions fondées sur la nature pour favoriser la résilience des territoires - étape 1

Élaboration d'un plan de formation s'adressant aux employées et employés municipaux et portant sur différentes thématiques, dans le but de réduire les impacts des changements climatiques sur les infrastructures - phase 1

Étude sur les impacts des changements climatiques sur les activités économiques de la MRC des Pays-d'en-Haut

Formations et simulations s'adressant aux employées et employés municipaux des 10 municipalités et de la MRC des Pays-d'en-Haut en lien avec les actions inscrites au plan d'action sur les changements climatiques

Planification et élaboration de la programmation de projets 2024 du plan climat

MRC de Thérèse-De Blainville 2 641 278 $ Démarchage, accompagnement et conception de plans et devis en lien avec des travaux de déminéralisation, de plantation d'arbres et de gestion des eaux pluviales dans les stationnements des industries, commerces et institutions se trouvant dans les îlots de chaleur urbains

Étude du bassin versant sud et des eaux pluviales de la ville de Lorraine

Plan de gestion durable des eaux de pluie adapté aux changements climatiques

Programmes de sensibilisation et d'accompagnement des propriétaires vulnérables aux inondations pluviales afin de diminuer les risques

Étude de vulnérabilité aux inondations pluviales du territoire de la ville de Sainte-Thérèse et analyse de solutions