Plus de 5,2 M$ pour soutenir la région de Lanaudière dans son adaptation aux changements climatiques

TERREBONNE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce que le gouvernement du Québec octroie 5 208 000 $ pour réaliser des projets qui permettront de lutter contre les changements climatiques dans la région de Lanaudière. Ces fonds proviennent d'une enveloppe globale de près de 35 millions de dollars récemment annoncée par la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Divers projets d'adaptation aux changements climatiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de soutien à la transition climatique pourront être mis en place par la MRC des Moulins, bénéficiaire de l'aide annoncée (voir annexe).

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire. Ces projets variés auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la capacité d'adaptation de nos milieux de vie. C'est ainsi qu'en collaboration avec nos partenaires municipaux, nous réussirons à bâtir des collectivités plus résilientes, plus vertes et mieux préparées aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du soutien offert par notre gouvernement à ces organismes municipaux engagés dans la transition climatique et énergétique du Québec. La participation du milieu municipal est essentielle pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je félicite la MRC des Moulins pour sa proactivité; elle s'engage à mettre en œuvre des projets qui permettront à la région d'être encore plus forte et résiliente en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est avec fierté que nous l'appuyons à hauteur de plus de 5,2 millions de dollars dans sa démarche. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier de cet investissement qui permettra à la MRC des Moulins de décarboner ses bâtiments municipaux, de déployer un réseau de bornes de recharge et de mieux anticiper les risques climatiques. Ensemble, nous construisons une région plus verte, résiliente et engagée. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Recevoir plus de 5,2 millions de dollars pour accélérer la transition climatique dans la MRC des Moulins, c'est une excellente nouvelle pour notre circonscription. Ce soutien permettra de réaliser des projets locaux ambitieux, portés par nos municipalités, pour rendre notre milieu de vie plus vert, plus résilient et plus durable. C'est une preuve concrète que l'action locale, appuyée par le gouvernement, peut avoir un effet réel et positif. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

Cet investissement provient du premier appel de projets du volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Pour connaître les détails de ce programme, consultez la page Web qui lui est consacrée.

Un second appel de programmations sera prochainement annoncé pour les organismes municipaux qui souhaitent soumettre des projets issus d'un plan climat préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Restez à l'affût!

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Accélérer la transition climatique locale

Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat Lanaudière Bénéficiaire Montant

accordé Projets MRC des Moulins 5 208 000 $ Audit énergétique - stratégie de décarbonation des bâtiments municipaux et d'efficacité énergétique

Stratégie de déploiement du réseau public de bornes de recharge électriques

Développement d'une plateforme cartographique des risques liés aux précipitations abondantes ou fréquentes et aux inondations pluviales qui peuvent en résulter

Élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et d'action visant à informer, à sensibiliser et à éduquer les citoyennes et citoyens quant aux impacts environnementaux des gestes qu'ils posent au quotidien

Développement d'une plateforme cartographique des risques liés aux vagues de chaleur et à la hausse des températures moyennes

Étude de caractérisation des milieux pour l'identification des îlots de fraîcheur et des zones déficientes à potentiel d'aménagement Total accordé : 5 208 000 $

