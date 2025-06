Plus de 3,4 M$ pour soutenir le développement touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

MASHTEUIATSH, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et la députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement, Mme Nancy Guillemette, sont fiers d'annoncer un soutien financier de 3 418 733 $ pour bonifier l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont celle en tourisme autochtone.

C'est en compagnie de Mme Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, que les ministres et la députée ont procédé à cette annonce aujourd'hui, à l'occasion de leur passage dans la région.

Tout d'abord, un montant de 2 021 846 $ est accordé à Shekutamit Expérience pour un projet de développement qui comprend :

l'acquisition et l'aménagement de 28 minichalets et d'un bloc sanitaire;

la construction et l'installation d'un système d'aqueduc, de collecte et de traitement des eaux usées;

la rénovation du bâtiment d'accueil pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite;

l'acquisition d'équipements pour bonifier l'expérience touristique des personnes à mobilité réduite.

Exerçant ses activités dans la communauté innue de Mashteuiatsh, Shekutamit Expérience offre un hébergement écoresponsable en camping ou en minichalet, en plus d'offrir un service de restauration. Ses installations permettent la découverte de la culture et des traditions innues.

Ensuite, une somme de 1 396 887 $ est octroyée à 27 projets de développement touristique (voir annexe) dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT), en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, les MRC de la région, la communauté de Mashteuiatsh ainsi que Promotion Saguenay. Ces projets représentent des investissements à venir de plus de 8,5 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs. Ils s'ajoutent aux 46 projets déjà annoncés en avril 2024.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon les données les plus récentes du Ministère, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 426 millions de dollars. La région comptait 750 entreprises et quelque 11 560 emplois liés au tourisme en 2023.

« Le tourisme est un levier économique clé pour les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et qui génèrent des retombées économiques. Des initiatives comme celle de Shekutamit Expérience et les 27 projets soutenus par l'EPRTNT contribuent à faire rayonner la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que notre gouvernement encourage les entrepreneurs autochtones en faisant vivre leurs projets. En plus d'offrir une aventure touristique unique à nos visiteurs et à la population québécoise, Shekutamit Expérience contribue à faire rayonner la culture innue. Comme quoi le tourisme est une belle façon de jumeler prospérité économique et rapprochement entre les nations! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Le secteur touristique contribue au dynamisme de l'économie de notre région. Shekutamit Expérience propose un projet aussi original que prometteur, qui permettra d'accroître l'attractivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant toute l'année. Je salue l'ensemble de nos entrepreneurs touristiques, qui participent à l'enrichissement de notre communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En offrant un type d'hébergement original et recherché par nos visiteurs, Shekutamit Expérience attirera encore plus de gens chez nous, ce qui stimulera notre économie locale. Mashteuiatsh et l'ensemble de notre région gagnent à être découvertes et redécouvertes, et je tiens à remercier tous les acteurs du secteur touristique qui travaillent à les faire rayonner toujours plus. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

« L'EPRTNT est un levier essentiel pour notre industrie régionale. En travaillant main dans la main avec nos partenaires, dont les MRC, nous bâtissons un avenir solide pour le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un immense coup de chapeau à tous nos entrepreneurs touristiques pour leur audace, leur créativité et leur contribution inestimable au dynamisme régional. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur confiance et leur engagement. Ce soutien à Shekutamit Expérience marque une reconnaissance précieuse de notre vision d'un tourisme innu authentique, durable et inclusif. Grâce à ce soutien, nous franchissons une étape clé vers un tourisme porteur de sens et de fierté, qui permettra de faire rayonner notre culture au-delà des frontières de notre communauté. »

Josée Robertson, présidente de Shekutamit Expérience

Pour le projet de Shekutamit Expérience, 1 479 800 $ proviennent du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, 392 046 $ du Programme d'appui au développement des attraits touristiques, administré par Investissement Québec, et 150 000 $ du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit.

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

Durant la période 2022-2025, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1,6 million de dollars ont été attribués par le ministère du Tourisme sur une durée de trois ans. À cette somme, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a ajouté 1,1 million de dollars alors que les MRC de la région, la communauté de Mashteuiatsh ainsi que Promotion Saguenay ont alloué 453 000 $, pour une enveloppe totale de 3,2 millions.

Entente de partenariat régional et

de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Circonscription de Lac-Saint-Jean Parc Octopus Conversion d'un bâtiment en salle multifonctionnelle et développement de l'offre d'activités hivernales 62 176 $ Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean Réaménagement du Relais de motoneige Mont-Apica 67 345 $ Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon Mise en place d'une œuvre commémorant la disparition du village de Bienheureuse-Jeanne-d'Arc et le rehaussement du lac Saint-Jean au début du XXe siècle 95 000 $ Verger Api-pomme Aménagement d'infrastructures d'accueil 46 800 $ Circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » Création de l'ambassade du vélo 35 000 $ Municipalité de Labrecque Service-conseil pour le positionnement touristique stratégique de Labrecque sur l'axe du Nord 18 250 $ Auberge Presbytère Mont-Lac-Vert Construction d'un pavillon pour accueillir des événements et climatisation de l'auberge 43 000 $ Circonscription de Dubuc La pourvoirie du Cap au Leste Amélioration et bonification des installations autour des chalets

Acquisition de vélos électriques 55 454 $ Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Saguenay-Charlevoix Réalisation d'une étude pour la mise en place d'une Route bleue sur le fjord du Saguenay, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord 8 732 $ Nomade Quad (Joanie Lamontagne Guérette) Création d'un nouveau service de location de quads électriques 60 000 $ Comité touristique de Petit-Saguenay Création de l'instance de concertation du fjord 10 000 $ Coop de solidarité du Cap-Jaseux Revitalisation et développement des différents parcours aériens 95 000 $ Municipalité de Rivière-Éternité Aménagement d'un espace de nomadisme automobile (vanlife) au cœur du village 75 000 $ Association chasse et pêche Petit-Saguenay Saint-Siméon (ZEC Buteux-Bas-Saguenay) Aménagement de deux yourtes quatre saisons et consolidation des activités 73 920 $ Circonscription de Roberval Corporation du parc régional de Val-Jalbert Bonification de l'expérience visiteur permettant une immersion dans les années 1920 70 200 $ Corporation du parc régional de Val-Jalbert Bonification de l'expérience visiteur dans la salle des défibreurs 16 748 $ Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Démarche d'accompagnement visant à faire du Grand Rassemblement des Premières Nations (GRPN) un événement écoresponsable 22 500 $ Domaine du Lac-Eden Ajout d'un chalet pour douze personnes en bordure d'un sentier récréotouristique motorisé 50 413 $ Municipalité de Péribonka Réalisation d'une étude sur un futur mode de fonctionnement 13 979 $ Auberge du Lac-à-la-Truite Augmentation de la capacité d'hébergement par l'ajout de nouvelles chambres 75 000 $ Ermitage Saint-Antoine Exposition du tombeau d'Elzéar Delamarre, fondateur 24 870 $ Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh Développement numérique du circuit des fourrures du Domaine-du-Roy 15 000 $ Gestion du capitaine (Oasis et spa du capitaine) Création du nouveau centre de villégiature Oasis et spa du capitaine 75 000 $ Circonscription de Chicoutimi Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie Développement numérique du circuit des fourrures du Domaine-du-Roy 15 000 $ Aux Jardins d'Alex et Jennie (Ferme HP Gagnon & Fils) Développement d'un site agrotouristique 95 000 $ Diffusion Saguenay Mise en place d'un spectacle immersif multisensoriel 95 000 $ Circonscription de Jonquière Réseau des organismes de Lac-Kénogami ROLK Conception de l'exposition « Saint-Cyriac sorti des eaux » 82 500 $ Total

1 396 887 $

