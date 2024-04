Tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean - La ministre Caroline Proulx et le caucus du Saguenay-Lac-Saint-Jean annoncent plus de 7,8 M$ pour le développement touristique dans la région

SAGUENAY, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont fiers de confirmer un appui financier totalisant plus de 7,8 millions de dollars pour soutenir le développement touristique dans la région.

Cette annonce a été faite dans à l'occasion d'une visite de la ministre pour y rencontrer des intervenants du secteur touristique, en compagnie de la députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, du député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, du député de Dubuc, M. François Tremblay, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Les projets soutenus stimulent la croissance du tourisme, un important moteur de développement économique. Cette industrie est en plein essor au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2023, elle comptait 750 entreprises et plus de 11 500 emplois. La contribution des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à 457 millions de dollars en 2019, année prépandémique.

« Le tourisme est un secteur économique à part entière qui contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. Pour que toutes les régions en bénéficient, on multiplie les investissements pour la stimuler afin que nos communautés profitent encore davantage des retombées économiques et touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous nous réjouissons que tous ces projets aient obtenu le soutien de notre gouvernement afin que l'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean se développe et attire encore davantage de visiteurs chez nous. Notre région a beaucoup à offrir et nos entrepreneurs la mettent en valeur avec des produits innovants et distinctifs. Avec ces investissements, nous faisons la preuve encore une fois que nous avons à cœur l'essor de notre milieu et de son économie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Dubuc tire sa personnalité internationale des paysages du fjord, c'est reconnu. Ce sont les promoteurs de l'industrie qui mettent en lumière ce moteur économique à fort potentiel. Les investissements d'aujourd'hui consolident nos ambitions régionales en matière de tourisme. »

François Tremblay, député de Dubuc

« L'offre touristique dans la circonscription de Lac-Saint-Jean est très diversifiée et je suis content de voir que notre gouvernement continue de soutenir l'industrie afin que l'expérience soit encore plus intéressante pour tous nos visiteurs. Nos entrepreneurs en tourisme travaillent très fort pour faire rayonner la région, et je suis très fier d'eux. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Le comté de Roberval est riche d'expériences touristiques exceptionnelles. Les sommes que notre gouvernement a investies dans le développement de cette industrie, qui ont été mentionnées ce matin, renforceront notre attractivité et notre offre touristique. J'invite les gens à venir découvrir notre coin de pays, et à se laisser charmer par nos trésors et par l'accueil chaleureux qui nous caractérise. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est l'une des plaques tournantes en tourisme pour notre nation, tant par la qualité de ses attraits que pour l'éventail de possibilités qu'elle propose aux visiteurs. C'est un fait : notre région attire et charme les gens d'ici et d'ailleurs! Mais en plus de conserver notre renommée internationale, il faut aussi s'assurer que notre offre touristique continue à se développer afin d'insuffler une bouffée d'air frais à notre économie. C'est exactement ce que notre gouvernement vise avec l'investissement annoncé aujourd'hui. Je suis vraiment fier d'être un bleuet! ».

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Le nombre, la qualité et la portée des projets soumis confirment à nouveau la vivacité de l'industrie touristique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un levier tel que l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme constitue un point d'ancrage significatif pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent lancer ou bonifier leur projet. L'attractivité de la région est sans égal et la concurrence est planétaire. C'est pourquoi il importe d'unir nos forces autour de leviers aussi structurants, pour lesquels le milieu est si reconnaissant. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars est octroyée à Tourisme Saguenay -Lac-Saint-Jean dans le cadre d'une entente avec le ministère du Tourisme qui s'échelonne jusqu'en 2026. Grâce à celle-ci, l'association touristique régionale bénéficiera de moyens pour réaliser ses mandats en matière de promotion et de mise en marché, d'accueil et de signalisation touristiques de même que de développement et de structuration de l'offre.

Un montant de près de 826 000 $ est versé à Tourisme Saguenay -Lac-Saint-Jean afin de mettre en œuvre un plan montagne. Il permettra aux communautés de montagne - particulièrement celles qui se sont développées autour d'une unique forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée - de renforcer leur vitalité durable et de faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Le plan montagne misera, entre autres, sur :

le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons, le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux; l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.



Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).

Les autres aides financières ont été octroyées dans le cadre des programmes suivants (voir les projets en annexe ) :

L'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets touristiques répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour le Saguenay -Lac-Saint-Jean , ce sont 1,6 million de dollars qui ont été attribués par le ministère du Tourisme pour une durée de trois ans. À cette somme, Tourisme Saguenay -Lac-Saint-Jean a ajouté 1,1 million de dollars alors que les MRC de la région, la communauté de Mashteuiatsh ainsi que Promotion Saguenay ont alloué 453 000 $, pour une enveloppe totale de 3,2 millions.

Les résultats du Programme d'appui au développement des attraits touristiques depuis sa création en 2013 sont probants, considérant que des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique.

Le Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l'Association des parcs régionaux du Québec, a appuyé 36 projets depuis son lancement. Il vise : le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec; la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques; l'adoption de pratiques novatrices et durables afin de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.



Programme d'appui au développement des attraits touristiques Camping Saguenay Mise en place de 250 sites de camping.

Construction de trois chalets et de trente mini-chalets. 1 500 000 $ Pourvoirie Wapishish Augmentation de la capacité d'hébergement pour la saison hivernale.

Ajout d'un garage.

504 657 $ Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux Parc régional des Grandes-Rivières-du-Lac-Saint-Jean Construction d'une passerelle piétonne d'observation. 500 000 $ Parc de la Rivière-du-Moulin Construction de six unités d'hébergement insolite 370 875 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme Gestion récréotouristique du Mont-Lac-Vert Élaboration d'un plan directeur de développement permettant d'examiner la possibilité de mettre en place un parc régional. 13 470 $ Exode en nature Ajout de deux nouvelles unités d'hébergement. 60 335 $ Fondation sur la pointe des pieds Acquisition d'équipements en vue de l'organisation d'un nouvel événement sportif. 83 200 $ Circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean Mise en place d'un module de réservation du service de navette de bagages afin d'améliorer l'expérience des usagers. 8 000 $ Les aubergistes du dimanche Bonification de l'expérience client.

Diversification de l'offre d'hébergement.

Augmentation de la capacité d'accueil. 40 000 $ Motel Chute-des-Pères Installation de serrures électroniques RFID (sans contact). 19 510 $ Destination Lac-Saint-Jean Déploiement du circuit touristique officiel Tour du lac Saint-Jean. 38 127 $ Les camerises du Lac Acquisition d'équipements.

Mise en place d'activités extérieures. 22 903 $ Armand Couture & Fils Acquisition et installation de 359 serrures électroniques (sans contact). 25 000 $ Autel-Relais Acquisition du terrain et de l'ancienne église de L'Isle-Maligne, à Alma, pour y aménager un hébergement touristique.

Acquisition d'équipements pour l'hébergement. 75 000 $ Autel-Relais Acquisition d'équipements numériques facilitant l'accueil sans contact. 20 000 $ Auberge de La diligence Installation de serrures électroniques (sans contact). 13 780 $ Municipalité d'Albanel (camping municipal) Plantation d'arbres.

Ajout d'une clôture antibruit.

Ajout d'enseignes. 63 000 $ Délices du Lac-Saint-Jean Bonification de l'aménagement extérieur.

Aménagement d'une mezzanine intérieure.

Création d'une zone immersive et d'espaces pour les enfants.

Amélioration de la signalisation extérieure du site. 95 000 $ Société d'histoire du Lac-Saint-Jean Aménagement de deux nouvelles zones sur le parcours extérieur de l'Odyssée des Bâtisseurs. 74 780 $ Auberge Mélilot Création d'une nouvelle auberge avec dix chambres individuelles. 25 000 $ Auberge Mélilot Implantation d'un système d'automatisation des opérations. 13 400 $ OrganisAction Acquisition de motoneiges électriques. 8 412 $ Contact nature Rivière-à-Mars Installation d'une conduite d'eau potable au Camping Bec-Scie. 27 830 $ Ville de Saint-Félicien Acquisition d'une borne d'autopaiement disponible toute l'année pour l'achat de billets journaliers sur le site du Tobo-ski. 9 292 $ Festivalma Soutien pour le programme spécial de la 50e édition. 15 000 $ Chalet Le castor Construction de trois chalets-silo en nature dans le secteur Rivière-Éternité 75 000 $ Compétition Vélo2max Embauche d'un expert-conseil pour l'aménagement sécuritaire des sentiers pédestres et cyclables de trois secteurs du Parc régional de la couronne. 24 000 $ Festival des couleurs du fjord Accompagnement professionnel pour la planification stratégique du festival. 4 800 $ Festival des couleurs du fjord Modernisation des équipements d'exposition du festival. 26 054 $ Municipalité de Saint-Fulgence Organisation de la première édition du Festival de la jasette. 15 000 $ Municipalité de Petit-Saguenay Construction d'une aire d'accueil pour les petits véhicules récréatifs aménagés. 75 000 $ Les chalets Baie-Cascouia Achat d'équipements nautiques. 32 472 $ Les chalets Baie-Cascouia Amélioration de l'accès universel par des aménagements intérieurs et extérieurs. 33 242 $ Ultra-trail du Fjord-du-Saguenay Organisation de l'Ultra-trail du Fjord-du-Saguenay 2023. 15 000 $ Ferme Tournevent Projet d'implantation de l'ÉCONOMUSÉE® des huiliers à la Ferme Tournevent. 95 000 $ Municipalité de Péribonka Planification du développement du Camping municipal de Péribonka. 12 750 $ Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord Réalisation d'un plan directeur d'aménagement du secteur du quai de Sainte-Rose-du-Nord. 25 000 $ Musée Louis-Hémon Acquisition d'outils technologiques. 12 645 $ Domaine L'or-piste Rendre le site Web transactionnel.

Implantation d'un logiciel de réservation et d'exploitation. 7 250 $ Domaine L'or-piste Diversification de l'offre touristique grâce entre autres à des activités de motoneige hors-piste. 55 000 $ Héli-Xtrême Implantation d'une base à Saint-Félix-d'Otis. 95 000 $ O.T.J. de Petit-Saguenay Organisation du festival Virage - édition 2023. 5 000 $ O.T.J. de Petit-Saguenay Organisation du festival Virage - édition 2024. 10 000 $ Festival international des rythmes du monde Accompagnement dans la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance. 9 313 $ Société de développement du Parc patrimonial Cyriac Implantation d'un site Web pour mettre en valeur les activités du projet touristique du secteur de la chapelle Saint-Cyriac. 12 500 $ Assi-nipi Écohébergement Démarrage d'une expérience d'hébergement environnementale et culturelle qui offrira des prêts-à-camper écologiques, inspirés des Premières Nations. 75 000 $ L'auberge du yéti Création d'une auberge pouvant accueillir jusqu'à 23 personnes. 34 850 $ Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières de la MRC de Maria-Chapdelaine Accréditation et création de la Route bleue de la rivière Mistassini. 22 500 $ Auberge des Îles Développement de l'offre multiactivité quatre saisons. 73 500 $ Hôtel Chicoutimi Aménagement de la cour intérieure pour en faire un espace ludique de détente. 75 000 $ Total

4 547 447 $

