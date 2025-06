Plus de 16,8 M$ pour soutenir la région de la Montérégie dans son adaptation aux changements climatiques

VARENNES, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, annonce que le gouvernement du Québec octroie 16 899 980 $ pour réaliser des projets qui permettront de lutter contre les changements climatiques dans la région de la Montérégie. Ces fonds proviennent d'une enveloppe globale de près de 35 millions de dollars récemment annoncée par la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Divers projets d'adaptation aux changements climatiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de soutien à la transition climatique pourront être mis en place par les organismes municipaux bénéficiaires de l'aide annoncée, soit l'agglomération de Longueuil et les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D'Youville et de Roussillon (voir annexe).

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire. Ces projets variés auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la capacité d'adaptation de nos milieux de vie. C'est ainsi qu'en collaboration avec nos partenaires municipaux, nous réussirons à bâtir des collectivités plus résilientes, plus vertes et mieux préparées aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du soutien offert par notre gouvernement à ces organismes municipaux engagés dans la transition climatique et énergétique du Québec. La participation du milieu municipal est essentielle pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La Montérégie regorge d'initiatives porteuses, et je me réjouis de voir nos municipalités se mobiliser pour répondre aux défis climatiques avec autant d'ambition. Cet appui gouvernemental leur permettra de concrétiser des projets adaptés aux réalités locales, au bénéfice des générations actuelles et futures. Ensemble, nous faisons de notre région un exemple en matière de développement durable. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Cet investissement provient du premier appel de projets du volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Pour connaître les détails de ce programme, consultez la page Web qui lui est consacrée.

Un second appel de programmations sera prochainement annoncé pour les organismes municipaux qui souhaitent soumettre des projets issus d'un plan climat préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Restez à l'affût!

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Accélérer la transition climatique locale Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat Montérégie Bénéficiaires Montants accordés Projets Agglomération de Longueuil 10 010 400 $ Favoriser la mobilité durable par l'aménagement de pistes cyclables

Réduire les émissions de GES provenant des matières résiduelles sur le territoire

Évaluer la vulnérabilité des bâtiments municipaux et identifier des solutions favorisant la résilience de ces derniers et du milieu bâti face aux aléas climatiques

Bonifier l'offre de bornes de recharge publiques de niveau 2 sur le territoire

Intégrer la transition climatique dans la planification de l'aménagement du territoire, dans certaines politiques et mesures réglementaires

Élaborer une stratégie du transport durable et en planifier les interventions sur le territoire

Mobiliser, sensibiliser et former des acteurs et actrices de la transition climatique (employés et employées, citoyens et citoyennes, entreprises)

Intégrer des critères climatoconditionnels dans la politique d'approvisionnement responsable MRC de La Vallée-du-Richelieu 3 618 960 $ Tenue d'audits énergétiques pour 5 bâtiments municipaux

Planification de la conversion énergétique de l'ancienne école Sacré-Cœur à Mont-Saint-Hilaire, et potentiel de partage d'énergie géothermique avec des bâtiments environnants

Étude du potentiel géothermique à Mont-Saint-Hilaire et de création de boucles énergétiques locales

Étude de capacité et de gestion énergétique visant l'ajout de bornes de recharge sur les terrains municipaux à Mont-Saint-Hilaire

Soutien personnalisé pour amorcer le parcours de transition climatique : mise en place et animation d'une cohorte citoyenne

Élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication inclusif axé sur la transition climatique de la communauté

Instauration d'un programme durable pour la mobilisation et l'accompagnement des industries, commerces et institutions sur le territoire

Déploiement d'un programme de formation destiné aux employées et employés municipaux pour favoriser la mise en œuvre du plan climat

Mise en place d'un mécanisme de type « test climat » adapté à la réalité de Mont-Saint-Hilaire et visant à intégrer les enjeux climatiques à la prise de décision municipale

Implantation d'aménagements de transport actif sur un tronçon de 1 km sur la route 116 à Mont-Saint-Hilaire MRC de Marguerite-D'Youville 1 331 861 $ Planification et mise en œuvre du remplacement des portes et fenêtres au Centre multifonctionnel de Contrecœur MRC de Roussillon 1 938 759 $ Intégration de l'adaptation aux changements climatiques et de leur atténuation dans des documents stratégiques municipaux

Campagne de mobilisation de la collectivité et des employées et employés municipaux

Décarbonation, efficacité énergétique et innovation énergétique au Complexe Roméo-V.-Patenaude et à l'aréna de Candiac Total accordé aux

4 bénéficiaires : 16 899 980 $

Liens connexes :

Pour connaître les différents programmes gouvernementaux d'aide financière visant à soutenir l'action climatique et la transition énergétique des communautés offerts aux organismes municipaux, visitez la page Agir localement sur Québec.ca.

