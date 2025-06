Plus de 1,8 M$ pour soutenir les Îles-de-la-Madeleine dans leur adaptation aux changements climatiques

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce que le gouvernement du Québec octroie 1 855 926 $ pour réaliser des projets qui permettront de lutter contre les changements climatiques aux Îles-de-la-Madeleine. Ces fonds proviennent d'une enveloppe globale de près de 35 millions de dollars récemment annoncée par la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Divers projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de sensibilisation, de recherche et de prévention pour augmenter la résilience des communautés pourront être mis en place par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, bénéficiaire de l'aide annoncée (voir annexe).

« Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire. Ces projets variés auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la capacité d'adaptation de nos milieux de vie. C'est ainsi qu'en collaboration avec nos partenaires municipaux, nous réussirons à bâtir des collectivités plus résilientes, plus vertes et mieux préparées aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du soutien offert par notre gouvernement à ces organismes municipaux engagés dans la transition climatique et énergétique du Québec. La participation du milieu municipal est essentielle pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Cet investissement est essentiel pour accompagner la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis fière du fait que notre gouvernement soit un partenaire dans la réalisation de ces projets en phase avec une transformation durable du territoire. Ces initiatives contribueront à renforcer la résilience de notre région et à améliorer la qualité de vie de sa population. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Cet investissement provient du premier appel de projets du volet 2 du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Pour connaître les détails de ce programme, consultez la page Web qui lui est consacrée.

Un second appel de programmations sera prochainement annoncé pour les organismes municipaux qui souhaitent soumettre des projets issus d'un plan climat préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Restez à l'affût!

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Accélérer la transition climatique locale Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bénéficiaire Montant

accordé Projets Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine 1 855 926 $ Instrumentation et modélisation de la submersion

côtière en climat futur de la zone industrielle lourde et

du Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR)

Actions préventives de captation de sable et de

végétalisation des rives pour améliorer la résilience de

la zone industrielle lourde et du CGMR

Identification de gisements potentiels de sable en mer

pour recharge de plage massive comme alternative à

l'enrochement

Planification et élaboration de la programmation de

projets admissibles

Accompagnement dans la réduction efficiente de

l'empreinte carbone des bâtiments municipaux

(parcours de décarbonation de l'Union des

municipalités du Québec)

Communication climatique et outils de sensibilisation

citoyenne pour augmenter la résilience et mieux

préparer la communauté Total accordé : 1 855 926 $

