Plus de 1,5 M$ pour mieux protéger les quartiers de Gatineau contre les inondations

GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, a profité de son passage en Outaouais aujourd'hui pour annoncer qu'une somme de plus de 1,5 million de dollars sera accordée à la Ville de Gatineau pour l'appuyer dans des interventions visant à mieux protéger la population, les résidences et les infrastructures touchées par les risques d'inondation.

Après les épisodes importants des dernières années, il était essentiel d'agir pour mieux comprendre le comportement des cours d'eau, améliorer la gestion des eaux pluviales et mieux préparer le territoire aux fortes pluies.

Une somme de 990 000 $ servira à l'élaboration d'un plan d'adaptation aux inondations. À cela s'ajoutent 438 731 $ pour des études visant les ruisseaux Blanchette et Burke, ainsi que 125 000 $ pour soutenir la mise en place d'aménagements de gestion des eaux pluviales sur des terrains non municipaux.

Citations :

« À Gatineau, on sait que les épisodes de fortes pluies peuvent avoir des conséquences bien réelles pour les citoyens. Quand des maisons, des routes et des commerces sont touchés, il faut agir. Avec cet investissement, on donne à la Ville les moyens de mieux prévenir les inondations et de mieux protéger les familles et leurs milieux de vie. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La Ville de Gatineau fait face à une situation inquiétante lors des fortes pluies en raison des risques d'inondation. Ce sont des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers, des routes et des gens qui sont touchés! Il fallait agir, et c'est exactement ce que nous faisons. Ce sont de très bonnes nouvelles qui sont annoncées aux Gatinoises et Gatinois aujourd'hui. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental du ministre de la Justice

« Les citoyens de Hull et de Gatineau connaissent trop bien les conséquences des fortes pluies sur nos quartiers. Je suis fière du fait que nous répondions présents avec un investissement qui contribuera à mieux protéger les familles, les commerces et nos infrastructures. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Ces investissements contribueront à améliorer la compréhension de notre territoire et nous permettront, ainsi, de poser des actions concrètes pour prévenir les effets des inondations et des changements climatiques. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son appui financier, qui participe directement à renforcer la résilience de notre communauté et à soutenir des projets durables au bénéfice des citoyens. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]