Plus de 1,5 M$ pour mieux protéger les quartiers de Gatineau contre les inondations
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
08 avr, 2026, 14:02 ET
GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, a profité de son passage en Outaouais aujourd'hui pour annoncer qu'une somme de plus de 1,5 million de dollars sera accordée à la Ville de Gatineau pour l'appuyer dans des interventions visant à mieux protéger la population, les résidences et les infrastructures touchées par les risques d'inondation.
Après les épisodes importants des dernières années, il était essentiel d'agir pour mieux comprendre le comportement des cours d'eau, améliorer la gestion des eaux pluviales et mieux préparer le territoire aux fortes pluies.
Une somme de 990 000 $ servira à l'élaboration d'un plan d'adaptation aux inondations. À cela s'ajoutent 438 731 $ pour des études visant les ruisseaux Blanchette et Burke, ainsi que 125 000 $ pour soutenir la mise en place d'aménagements de gestion des eaux pluviales sur des terrains non municipaux.
Citations :
« À Gatineau, on sait que les épisodes de fortes pluies peuvent avoir des conséquences bien réelles pour les citoyens. Quand des maisons, des routes et des commerces sont touchés, il faut agir. Avec cet investissement, on donne à la Ville les moyens de mieux prévenir les inondations et de mieux protéger les familles et leurs milieux de vie. »
Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales
« La Ville de Gatineau fait face à une situation inquiétante lors des fortes pluies en raison des risques d'inondation. Ce sont des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers, des routes et des gens qui sont touchés! Il fallait agir, et c'est exactement ce que nous faisons. Ce sont de très bonnes nouvelles qui sont annoncées aux Gatinoises et Gatinois aujourd'hui. »
Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental du ministre de la Justice
« Les citoyens de Hull et de Gatineau connaissent trop bien les conséquences des fortes pluies sur nos quartiers. Je suis fière du fait que nous répondions présents avec un investissement qui contribuera à mieux protéger les familles, les commerces et nos infrastructures. »
Suzanne Tremblay, députée de Hull
« Ces investissements contribueront à améliorer la compréhension de notre territoire et nous permettront, ainsi, de poser des actions concrètes pour prévenir les effets des inondations et des changements climatiques. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son appui financier, qui participe directement à renforcer la résilience de notre communauté et à soutenir des projets durables au bénéfice des citoyens. »
Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau
Faits saillants :
- Les financements annoncés s'inscrivent dans les objectifs du Plan de protection du territoire face aux inondations.
- La somme de 990 000 $ est octroyée dans le cadre des travaux du Bureau de projets - Inondations - Rivière des Outaouais Ouest pour l'élaboration d'un plan d'adaptation aux inondations visant à accroître la résilience des communautés de la Ville de Gatineau.
- En 2021, 10 bureaux de projets - Inondations ont été mis en place afin d'accompagner les organismes municipaux dans l'adaptation de leur territoire aux inondations et à la mobilité des cours d'eau. Ils sont coordonnés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
- L'aide financière de 125 000 $ provient du Programme pour la gestion durable des eaux de pluie 2025-2027.
- Les aides financières de 250 399 $ (ruisseau Blanchette) et de 188 332 $ (ruisseau Burke), consacrées à des études hydrologiques, hydrauliques et hydrogéomorphologiques, proviennent du volet Aménagements résilients du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), se trouvant sous la responsabilité du MAMH. Le PRAFI vise à soutenir la réalisation d'aménagements résilients en vue d'accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux aléas liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau.
- Le PRAFI - Volet Aménagements résilients répond à la mesure 10, « Soutenir la réalisation d'aménagements résilients », du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, déployé par le gouvernement du Québec pour agir à l'égard des impacts liés aux inondations. Il s'inscrit également dans le plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à prévenir les risques liés aux inondations de manière à renforcer la résilience du Québec face aux conséquences des changements climatiques.
- Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du PRAFI.
- La ministre des Affaires municipales a annoncé plus tôt aujourd'hui que le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 22 510 000 $ pour le projet en lien avec le ruisseau Wabassee dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.
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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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