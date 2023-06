Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Appui de 500 000 $ pour la création de l'Univers IDÉES

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre du Programme d'aide en entrepreneuriat, la somme de 500 000 $ au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour soutenir la création de l'Univers IDÉES (Idéation, Déduction, Élaboration, Exécution, Solutions). Estimé à 3 millions de dollars, ce projet vise à façonner la prochaine génération de décideurs, d'entrepreneurs, de scientifiques, d'artistes et de leaders.

Le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, lors de l'inauguration du nouvel espace. Il était accompagné pour l'occasion de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Aménagé en zones collaboratives, l'Univers IDÉES comprendra des laboratoires de pointe destinés à l'informatique et au numérique, des infrastructures pour la conception et la programmation en robotique et les sciences ainsi qu'une nouvelle salle de travail modulable. Il offrira aux étudiants un environnement d'apprentissage stimulant, fondé sur la conception créative, afin de les outiller quant aux nouvelles réalités du marché en leur faisant connaître les métiers émergents et en les aidant à développer leur mentalité d'entrepreneur et d'intrapreneur.

Le projet comporte également une dimension communautaire, puisque l'Univers IDÉES sera mis à la disposition de la population et de la municipalité pour des camps d'été, des ateliers et des séances de formation ou de transmission de savoirs. Il prévoit aussi des maillages avec les entreprises locales, telles que Premier Tech, Aliments Asta, Prelco, Groupe Lebel, Campor environnement et Lepage Millwork, qui pourront s'approprier les installations pour créer, discuter, développer et résoudre des problèmes.

Citations :

« L'Univers IDÉES incarne l'avenir en matière d'enseignement et d'apprentissage. Avec ce projet, on veut rendre la pédagogie plus moderne, dynamique et à l'image de la réalité de demain. Ça permettra d'inculquer aux jeunes les valeurs d'esprit d'entreprise et de leur transmettre le goût des affaires. Je tiens à féliciter le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour la mise sur pied de ce beau programme. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'Univers IDÉES témoigne avec éloquence du grand esprit d'innovation qu'on trouve à Rivière-du-Loup et de l'important maillage développé entre nos établissements d'éducation et nos entreprises. Les inaugurations comme celle-ci me rendent très fière de représenter les gens et les organisations de ma région. Bravo au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour cette initiative, qui génèrera de belles retombées socioéconomiques dans notre circonscription. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Faits saillants :

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a pour mission d'être un milieu de vie énergisant, qui soutient le développement du plein potentiel et l'épanouissement du mieux-être de chaque élève afin de lui permettre d'évoluer sereinement.

de Rivière-du-Loup a pour mission d'être un milieu de vie énergisant, qui soutient le développement du plein potentiel et l'épanouissement du mieux-être de chaque élève afin de lui permettre d'évoluer sereinement. Par l'entremise du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, le gouvernement du Québec souhaite créer davantage d'entreprises et accélérer leur croissance, tout en favorisant la réussite et la persévérance des entrepreneurs.

