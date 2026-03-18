QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Plan québécois des infrastructures 2026-2036 (PQI), annoncé aujourd'hui par le ministre responsable des Infrastructures et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, s'élève à 167 G$ pour la prochaine décennie. Les investissements importants dans les infrastructures publiques prévus visent principalement à maintenir les actifs de l'État, à soutenir la croissance économique et à répondre aux besoins croissants de la population du Québec dans un contexte marqué par l'incertitude économique mondiale.

Des investissements élevés pour le maintien du parc

Compte tenu de l'importance du parc d'infrastructures publiques, le gouvernement du Québec prévoit des investissements substantiels pour le maintenir en bon état et assurer le développement nécessaire à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions. À cette fin, des investissements records de 105,8 G$ sur dix ans, soit une hausse de 9,1 G$, sont consacrés au maintien du parc, ce qui correspond à 71 % des investissements comparativement à 65 % pour l'an dernier. Ceci est notamment rendu possible grâce à une huitième hausse consécutive des investissements. En effet, depuis la mouture 2018-2028 du PQI, les investissements dans les infrastructures publiques ont augmenté de 66,6 G$.

Accélération et rehaussement des investissements

Le PQI 2026-2036 prévoit 5,2 G$ d'investissements additionnels en infrastructures d'ici 2030-2031. L'accélération de la réalisation de projets d'infrastructures permet de devancer les retombées attendues, ce qui contribue à soutenir plus intensément l'activité économique durant une période critique. Cette accélération entraînera le maintien de plus de 4 400 emplois et un apport de plus de 630 M$ au PIB du Québec en moyenne annuellement d'ici 2030-2031.

12,6 G$ alloués en fonction des priorités gouvernementales

De nouvelles sommes disponibles totalisant 12,6 G$ permettront d'assurer durablement des services de qualité à la population dans les secteurs prioritaires que sont la santé et les services sociaux, l'éducation, l'enseignement supérieur et le transport collectif, entre autres. Parmi les investissements clés prévus, mentionnons :

3,6 G$ pour la construction, la reconstruction, l'agrandissement et le réaménagement d'hôpitaux ainsi que des travaux de rénovation fonctionnelle et le remplacement d'équipements médicaux;

631,1 M$ en enseignement supérieur, pour des projets comportant des travaux de maintien des infrastructures des réseaux collégial et universitaire ainsi que d'ajout d'espace dans les établissements qui composent ces réseaux;

1,2 G$ pour le développement de réseaux structurants de transport collectif et la réfection des réseaux existants.

Citation :

« Le Plan québécois des infrastructures 2026-2036 prévoit des investissements importants pour stimuler l'économie dans la période d'incertitude économique que nous vivons présentement. Ce plan responsable incarne, dans le contexte économique actuel, l'équilibre nécessaire entre des investissements soutenus pour maintenir le parc en bon état et renforcer les services à la population. Dans les dernières années, nous avons fait un rattrapage immense et nous devons continuer ainsi, en particulier en ce qui concerne l'amélioration des infrastructures existantes et notamment celles du système de santé. Rappelons que les investissements majeurs que nous avons mis en place depuis 2019 nous ont permis de livrer un total de 405 projets de 20 M$ et plus, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Benoit Charette, ministre responsable des Infrastructures et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Augmentation considérable des investissements en infrastructures : 66,6 G$ additionnels depuis 2018-2028.

Entre 2018-2019 et 2025-2026, les investissements en infrastructures réalisés annuellement sont passés de 9,1 G$ à 21,0 G$, ce qui correspond à une augmentation de 11,9 G$ ou 131 %. Sur cette période, ce sont 120,9 G$ au total qui ont été investis par le gouvernement du Québec dans les infrastructures publiques.

Entre le 1 er avril 2019 et le 31 mars 2026, soit au cours des sept dernières années financières, 405 projets de 20,0 M$ et plus ont été mis en service dans toutes les régions du Québec et les différents secteurs d'activité du gouvernement, pour une contribution gouvernementale de près de 30 G$. Au total, cela représente : 119 projets en éducation; 36 projets en logements sociaux et communautaires; 83 projets en santé et services sociaux; 51 projets liés au réseau routier; 17 projets en transport collectif.

avril 2019 et le 31 mars 2026, soit au cours des sept dernières années financières, 405 projets de 20,0 M$ et plus ont été mis en service dans toutes les régions du Québec et les différents secteurs d'activité du gouvernement, pour une contribution gouvernementale de près de 30 G$. Au total, cela représente :

Lien connexe :

Plan québécois des infrastructures 2026-2036

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures

Source : Mélina Jalbert, Directrice des communications, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 418 803-2351, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]