Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient des projets de verdissement sur le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour la réalisation d'un projet de verdissement et de gestion des eaux pluviales. Cette initiative contribuera à renforcer la résilience de la communauté locale et favorisera un aménagement du territoire plus durable face aux réalités climatiques.

Québec soutient des projets de verdissement sur le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Groupe CNW/Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs)

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en compagnie de la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours.

L'investissement de plus de 7 776 773 $ permettra à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'aménager des infrastructures vertes pour mieux faire face aux impacts des pluies abondantes et des îlots de chaleur sur son territoire.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. C'est une fierté d'aider les communautés locales, comme celle de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Je crois fortement que l'aménagement d'infrastructures vertes est la meilleure option pour s'adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques. Cette initiative permettra à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'ajouter une protection supplémentaire aux mesures déjà mises en place depuis quelques années. Les Marthelacquois et Marthelacquoises méritent plus que quiconque la quiétude. »

Sylvie D'Amours, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Mirabel

« Je me réjouis de cet important appui financier du gouvernement du Québec, qui nous permettra de réaliser quatre projets de verdissement et de gestion des eaux pluviales porteurs pour notre municipalité. Grâce à cette aide financière, nous pourrons mettre en place des aménagements qui renforceront la résilience de notre territoire face aux changements climatiques, tout en offrant à la population des espaces de vie plus verts et durables. Ce projet témoigne de notre volonté de poser des gestes concrets pour améliorer notre milieu de vie et mieux préparer notre municipalité aux réalités de demain. »

François Robillard, maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Les travaux prévus prévoient l'implantation de fossés végétalisés et d'aires de biorétention, conçus pour filtrer et retenir l'eau, ainsi que la plantation d'arbres à des endroits stratégiques pour rafraîchir les secteurs les plus vulnérables.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 53 projets ont été financés au volet 1 et neuf projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de plus de 96 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS.

Pour plus de détails sur le Plan pour une économie verte 2030.

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs