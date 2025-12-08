Rencontre fédérale des ministres responsables des infrastructures - Québec demande sa juste part des nouveaux fonds annoncés et réitère sa demande pour la mise en place d'un plan fédéral d'envergure

TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la rencontre fédérale-provinciale et territoriale des ministres responsables des infrastructures, qui s'est déroulée aujourd'hui à Toronto en Ontario, le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, a réitéré au gouvernement fédéral que le Québec s'attend à obtenir sa juste part des fonds alloués au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes annoncé lors de la présentation du Budget fédéral du 4 novembre 2025. La demande du Québec pour la mise en place d'un nouveau plan d'envergure en infrastructures a également été réitérée au ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure.

Le Québec accueille favorablement l'annonce du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, bien que celui-ci représente seulement 23,2 milliards de dollars sur dix ans en nouveaux investissements à l'échelle canadienne. Cette enveloppe s'avère insuffisante au regard des besoins importants en infrastructures et elle est en deçà des attentes exprimées par les premiers ministres des provinces et des territoires à l'été 2025.

Comme l'ensemble des provinces et des territoires, le Québec réclame qu'Ottawa se positionne comme un véritable partenaire pour le financement des infrastructures publiques et demande la mise en place d'un nouveau plan d'infrastructures à long terme d'au moins 10 milliards de dollars par année, représentant 100 milliards de dollars sur 10 ans, pour soutenir ses priorités en matière d'infrastructures.

Dans l'attente d'un nouveau plan d'envergure, le Québec s'attend à recevoir rapidement sa juste part, sans condition, du Fonds pour bâtir des collectivités fortes par l'entremise d'un mécanisme flexible garantissant le respect des compétences du Québec, de son autonomie et de ses priorités qui sont établies au Plan québécois des infrastructures. Ce dernier, qui totalise des investissements historiques de 164 milliards de dollars sur 10 ans, s'appuie sur des consultations menées auprès des ministères et des partenaires impliqués. Il permet de s'assurer que les fonds publics sont investis de façon optimale, en fonction des besoins prioritaires de la population québécoise, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des logements sociaux et communautaires, du transport collectif et du réseau routier.

Alors que les infrastructures publiques au Canada sont essentiellement sous la responsabilité des provinces ou de leurs municipalités, le ministre a rappelé que les investissements fédéraux en infrastructures doivent appuyer la réalisation des projets prioritaires du Québec, et ce, sans l'imposition d'une multitude de conditions du fédéral, notamment en matière de logement et d'approvisionnement canadien, des domaines où le Québec fait déjà figure de chef de file.

Citation

« Au Québec, nous planifions nos investissements en infrastructures sur dix ans grâce au Plan québécois des infrastructures qui est mis à jour chaque année. Cette planification permet de s'assurer que chaque dollar est utilisé de la meilleure façon, en respectant les priorités qui répondent aux besoins de la population. Je souhaite que le gouvernement fédéral collabore avec nous pour créer un véritable partenariat, basé sur un financement souple, durable et sans condition, au service des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre responsable des Infrastructures.

Lien connexe :

