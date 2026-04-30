Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient des projets de verdissement sur le territoire de la MRC de Coaticook

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la MRC de Coaticook pour la réalisation d'un projet de verdissement et de gestion des eaux pluviales. Cette initiative contribuera à renforcer la résilience de la communauté locale et favorisera un aménagement du territoire plus durable face aux réalités climatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

L'investissement de plus de 2 461 902 $ permettra à la MRC de Coaticook d'aménager des infrastructures vertes afin de mieux faire face aux impacts des pluies abondantes et des îlots de chaleur sur son territoire.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. Je suis heureuse d'aider les communautés locales, comme celle de la MRC de Coaticook, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécois. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Sur le terrain, on le voit : les changements climatiques ont des impacts bien réels sur nos milieux de vie. En soutenant la MRC de Coaticook dans ce projet de verdissement et de gestion des eaux pluviales, on agit concrètement pour protéger notre environnement et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. C'est en travaillant avec nos communautés, en les écoutant et en les accompagnant qu'on peut bâtir des milieux de vie plus résilients et durables pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Les travaux, prévus dans six municipalités de la MRC de Coaticook, comprennent notamment l'aménagement de jardins de pluie, la création de fossés végétalisés et la plantation d'arbres.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 53 projets ont été financés au volet 1 et neuf projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de plus de 96 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS.

Pour plus de détails sur le Plan pour une économie verte 2030.

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