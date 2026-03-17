Nouvel hôpital à Drummondville - Le projet de remplacement de l'Hôpital Sainte-Croix se concrétise

DRUMMONDVILLE, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec concrétise aujourd'hui son engagement de construire un nouvel hôpital à Drummondville afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Le projet franchit une étape importante en passant à l'élaboration du dossier d'opportunité, ce qui permettra de préciser les besoins, les options envisagées et les caractéristiques du futur hôpital.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a procédé aujourd'hui à cette annonce majeure pour la population de la MRC de Drummond et des environs, en compagnie du député de Drummond‒Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, et du député de Johnson, André Lamontagne.

Vers la construction d'un nouvel hôpital moderne pour répondre aux besoins croissants de la population

Rappelons que les infrastructures actuelles de l'Hôpital Sainte-Croix présentent certaines limites pour répondre pleinement à l'évolution des besoins de la population en raison notamment de la vétusté de ses infrastructures, d'une croissance accélérée de la population et d'un manque d'espace majeur. Bien que les analyses se poursuivront, à ce jour, la solution privilégiée serait la construction d'un nouvel hôpital moderne qui remplacerait l'installation actuelle.

Le scénario présentement sur la table prévoit que les fonctions cliniques et de soutien du nouvel hôpital seront intégrées dans une superficie d'environ 127 500 mètres carrés, incluant un campus délocalisé de médecine et un potentiel pôle logistique régionalisé. L'élaboration du dossier d'opportunité permettra de confirmer les coûts totaux de ce projet, les différents scénarios et les sites possibles pour construire le nouvel hôpital.

Citations :

« Fidèles à notre engagement, nous amorçons cet important projet de modernisation. Plusieurs paramètres de ce projet de grande envergure sont encore à définir, mais il est certain qu'à terme, il permettra d'optimiser l'efficacité des services offerts à la population et d'améliorer de manière durable la qualité des soins, dans un cadre clinique plus convivial et sécuritaire. Nous continuons d'améliorer notre réseau de la santé et des services sociaux en dotant les communautés d'infrastructures plus modernes et mieux adaptées à leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet témoigne des choix responsables que nous faisons collectivement pour adapter nos infrastructures en santé aux besoins à venir de chaque région. Notre gouvernement est fier de soutenir notre réseau de la santé par des projets d'infrastructures qui feront une réelle différence dans la qualité et l'accessibilité des services et des soins offerts aux usagères et aux usagers. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Je suis très fier de voir notre gouvernement investir dans des infrastructures qui viennent consolider notre réseau de la santé et améliorer concrètement la qualité ainsi que l'accessibilité des services offerts aux usagères et aux usagers. Au Centre-du-Québec, la croissance des besoins en matière de santé est bien réelle, et nous devons y répondre de façon ciblée et responsable tout en nous préparant aux défis de demain. Ce projet en est une excellente illustration. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour

« Pour les citoyennes et les citoyens de Drummondville et des environs, ce projet représente la promesse de recevoir des soins dans un milieu moderne, sécuritaire et humain, pensé pour les patients et les patientes, leurs proches et les équipes qui y travaillent chaque jour. Je me réjouis de ce geste d'avenir qui tient compte du développement démographique de notre communauté. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond‒Bois-Francs

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est la concrétisation d'un engagement de première importance pour votre gouvernement. Cette avancée concrète dans le projet global de remplacement de l'actuel Hôpital Sainte-Croix par un nouvel hôpital aura des retombées majeures sur notre région, tant sur le plan de l'accès à des soins de qualité que sur celui de l'attractivité du Centre-du-Québec. À titre de député de Johnson depuis maintenant près de 12 ans, j'éprouve une grande fierté d'avoir pu contribuer étroitement à l'inscription au PQI de ce grand projet mobilisateur. Il m'importe de saluer et de remercier mes collègues au gouvernement, l'équipe médicale de notre CIUSSS ainsi que toutes les personnes qui ont contribué positivement à cette grande annonce. »

André Lamontagne, député de Johnson

Faits saillants :

Des analyses plus approfondies seront réalisées au cours de l'étape du dossier d'opportunité afin de déterminer la solution la plus pertinente.

On prévoit que le dossier d'opportunité sera présenté à l'été 2028. Il permettra de préciser les jalons de l'échéancier du projet en fonction du scénario retenu.

Le projet a franchi plusieurs étapes importantes. Les équipes peuvent maintenant se concentrer sur le dossier d'opportunité, ultime étape avant la planification finale menant à la réalisation du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170