Hôpital de Maria - Le projet de modernisation de l'urgence et des soins intensifs s'amorce

MARIA, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins de la population et de moderniser les installations de l'Hôpital de Maria, le gouvernement du Québec va de l'avant avec un important projet d'amélioration des unités de l'urgence et des soins intensifs. Cet investissement majeur pour la région et pour l'ensemble du Québec permettra de mettre aux normes des infrastructures devenues vétustes et d'offrir à la population des soins dans des installations mieux adaptées aux besoins actuels et futurs.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui que ce projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) et est autorisé à amorcer son dossier d'opportunité. Cette étape importante, qui nécessite un financement de plusieurs millions de dollars, permettra de définir les meilleures solutions pour moderniser ces unités.

La ministre Bélanger a fait cette annonce en compagnie du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, et de la députée de Bonaventure et adjointe parlementaire à la ministre de la Santé, Catherine Blouin.

Le projet envisagé actuellement, qui pourra se préciser à la suite des analyses et des études à faire, consiste en une augmentation des superficies disponibles à l'urgence et aux soins intensifs, impliquant une révision des aménagements des 1 700 mètres carrés existants et l'ajout d'espace avec un agrandissement d'environ 4 200 mètres carrés et 80 cases de stationnement.

Du côté de l'urgence, quelques civières supplémentaires seraient nécessaires, notamment en salle de choc et en santé mentale, ainsi que des fauteuils en zone d'évaluation rapide. On prévoit également le rapatriement de l'unité de soins critiques dans le même secteur que l'urgence afin de permettre une organisation optimale des services offerts à la population.

La réalisation du projet aura un effet positif sur la qualité des soins et des services offerts à la clientèle desservie par le réseau local de services (RLS) de la Baie-des-Chaleurs, qui représente plus de 40 % de la population gaspésienne. Le poids démographique présente une hausse marquée pour les personnes âgées, notamment pour la cohorte des 75 ans et plus.

Citations :

« Comme nous nous y étions engagés, nous allons de l'avant avec des investissements importants afin d'améliorer les installations de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital de Maria. L'inscription du projet au Plan québécois des infrastructures 2026-2036 témoigne de notre engagement à rehausser la capacité d'accueil de ces unités et à améliorer les aménagements physiques de l'hôpital. En soutenant la concrétisation de ce projet, nous réaffirmons notre volonté de moderniser notre réseau de santé en dotant les communautés d'infrastructures de santé plus modernes et mieux adaptées à leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet témoigne des choix responsables que nous faisons collectivement pour adapter nos infrastructures en santé aux enjeux à venir de chaque région. Notre gouvernement est fier de soutenir notre réseau de santé par des projets d'infrastructures qui feront une réelle différence dans la qualité et l'accessibilité des services et des soins offerts aux usagères et aux usagers. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Je me réjouis de ce geste d'avenir qui tient compte des besoins en pleine évolution de notre communauté. Pour les citoyennes et les citoyens de la Baie-des-Chaleurs et des environs, ce projet représente la possibilité de bénéficier de soins et de services mieux adaptés à leur réalité, dans un milieu moderne, sécuritaire et humain, pensé à la fois pour les patients et les patientes de l'hôpital, leurs proches et les équipes qui y travaillent chaque jour. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants :

Rappelons que le plan directeur clinique et immobilier réalisé en 2021 a confirmé la vétusté, la désuétude et les importantes lacunes fonctionnelles de l'hôpital, notamment à l'urgence et à l'unité de soins intensifs.

La solution progressive envisagée serait de réaliser la modernisation de l'urgence et de l'unité de soins intensifs, tout en permettant un développement ultérieur en plusieurs phases qui répondra aux enjeux de vétusté et aux lacunes fonctionnelles.

