Plan québécois des infrastructures 2024-2034 - Ajout d'un gymnase pour l'école Lévesque de Saint-Donat

QUÉBEC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Les élèves et le personnel scolaire de l'école Lévesque pourront bientôt bénéficier d'un nouveau gymnase. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui.

À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Plan québécois des infrastructures 2024-2034 se chiffrent à 1,9 milliard de dollars pour l'année scolaire 2024‑2025. Ces sommes seront principalement consacrées à l'amélioration du parc immobilier existant, que ce soit par l'agrandissement ou la rénovation d'écoles, mais aussi à la construction de nouvelles écoles et d'un centre de formation des adultes.

Ce projet profite aussi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« Nos enfants passent beaucoup de temps à l'école. On a le devoir de leur fournir un environnement agréable, qui les aide et leur donne le goût d'apprendre et de persévérer. En investissant pour créer, agrandir ou rénover des écoles et les rendre plus lumineuses et adaptées aux besoins d'aujourd'hui, notre gouvernement envoie un signal clair : l'éducation est notre priorité. Je suis très fier de l'annonce d'aujourd'hui, car chaque nouveau projet est un pas de plus vers la persévérance et la réussite scolaires de nos élèves. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les investissements que nous réalisons dans les gymnases des écoles nous permettent d'atteindre le double objectif de faire bouger les jeunes, mais aussi le reste de la population du coin. Ces nouvelles infrastructures contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tous âges provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques et de se divertir. Je suis heureuse que les élèves de l'école Lévesque puissent en profiter grâce à ce projet de nouveau gymnase. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Les investissements prévus pour la construction, l'agrandissement, la rénovation et la mise à niveau des infrastructures scolaires sont inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034.

Tous les travaux d'agrandissement, de construction et de remplacement d'écoles réalisés par les organismes scolaires adhèrent à la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires. Au total, cela représente des investissements de plus de 548 millions de dollars partout au Québec.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires. Au total, cela représente des investissements de plus de 548 millions de dollars partout au Québec. Les mesures Maintien des bâtiments, Résorption du déficit de maintien et Travaux prioritaires en maintien d'actifs contribuant à assurer la santé et la sécurité des personnes ou l'intégrité du bâtiment ou du service visent à maintenir ou à rétablir l'état des bâtiments scolaires. Partout au Québec, près de 1,4 milliard de dollars sont accordés pour garantir la sécurité des écoles et les moderniser au bénéfice des élèves et du personnel.

