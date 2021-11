Plan québécois des infrastructures 2021-2031 - Remplacement de l'école des Monarques dans l'est de Montréal : un investissement d'une envergure de plus de 30 M$

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les élèves du Centre de services scolaire (CSS) de Montréal pourront bientôt évoluer dans un nouveau milieu d'apprentissage sécuritaire, moderne et adapté à leurs besoins. La ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui d'un investissement de plus de 30 millions de dollars pour le remplacement de l'édifice Marie-Rollet de l'école des Monarques. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la directrice générale intérimaire du Centre de services scolaire de Montréal, Mme Francyne Fleury, ainsi que de la directrice d'unité pour les écoles primaires du Centre de services scolaire de Montréal, Mme Guylaine Cormier.

Précisons que l'édifice Marie-Rollet sera remplacé par une école primaire de 14 classes. Le projet s'inscrira dans la nouvelle vision gouvernementale pour une « nouvelle génération d'écoles », dévoilée à l'hiver 2020 par le premier ministre et le ministre de l'Éducation. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette nouvelle génération d'écoles est adaptée aux méthodes d'enseignement modernes. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Ce projet a été retenu et priorisé, notamment parce que le bâtiment actuel est vétuste. Il devient ainsi plus rapide, économique et sécuritaire de le détruire complètement pour ensuite le reconstruire, offrant de cette façon aux élèves et au personnel une école de qualité, saine et stimulante.

Citations :

« Je suis très fier des sommes annoncées aujourd'hui. Elles serviront à remplacer une école considérée en « fin de vie utile » et permettront aussi aux élèves de jouir d'une école neuve. Je le répète souvent : il est essentiel d'investir en éducation et de placer les élèves au cœur de nos priorités, en leur offrant des milieux d'apprentissage sécuritaires et modernes. Les enfants doivent pouvoir évoluer dans des espaces lumineux et adaptés à leurs besoins pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Prendre soin de nos écoles, c'est aussi donner à nos enseignantes et enseignants des lieux de travail qui leur permettront de se réaliser pleinement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Comme ministre responsable de la Métropole et comme résidente de l'est, je suis très heureuse d'annoncer cette bonne nouvelle aux familles du quartier. Dans l'est de Montréal comme partout au Québec, les enfants méritent ce qu'il y a de mieux : des écoles modernes, lumineuses et sécuritaires où ils peuvent apprendre, socialiser et réaliser leur plein potentiel. La qualité de nos milieux d'apprentissage se reflète dans la qualité de nos milieux de vie. Ce que nous voulons pour les jeunes de la métropole et de l'est, ce sont des écoles stimulantes pour eux et attractives pour tout le personnel qui y travaille. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les élèves de Rosemont. La nouvelle école permettra d'accroître l'espace nécessaire à la scolarisation des enfants du quartier en ajoutant de nouvelles classes. Il est important que nos élèves puissent poursuivre leur parcours éducatif au sein d'établissements modernes et adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Bâtir l'avenir, c'est aussi investir dans la réussite des élèves. »

Francyne Fleury, directrice générale intérimaire centre de services de Montréal

Faits saillants :

L'investissement annoncé est prévu au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 . Il servira à remplacer un bâtiment devenu vétuste.

. Il servira à remplacer un bâtiment devenu vétuste. La sélection des projets retenus a été effectuée, entre autres, selon l'état de vétusté physique du bâtiment, sa fonctionnalité ainsi que la présence d'éventuels enjeux de santé ou de sécurité. La nécessité de reconstruire l'infrastructure selon la situation d'espace du territoire a aussi été étudiée. Le projet de remplacement de l'école des Monarques s'inscrit dans la foulée de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'est de Montréal. De nombreux projets sont en cours pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

