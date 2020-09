Plan québécois des infrastructures 2020-2030 - Plus de 77 M$ pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'écoles dans la région du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La région du Centre-du-Québec pourra compter sur des investissements de 30,9 millions de dollars pour réaliser deux projets d'agrandissement et de construction à Bécancour et Victoriaville tels qu'annoncés plus tôt par les députés M. Donald Martel et M. Éric Lefebvre. Un montant de 46,5 millions de dollars est aussi alloué pour de nombreux projets de rénovation d'écoles dans la région. Cette annonce, faite par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, fait suite au dévoilement des sommes records, soit 3,7 milliards de dollars, investies cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise à niveau des infrastructures scolaires au Québec.

Ces investissements permettront, à terme, l'ajout de 13 classes et de 176 places-élèves au secondaire dans la région du Centre-du-Québec, offrant ainsi à des milliers d'élèves des milieux d'apprentissage modernes et stimulants.

Précisions que les travaux d'infrastructures scolaires devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Citations :

« Comme toutes les régions du Québec, le Centre-du-Québec mérite de belles écoles, modernes, stimulantes et sécuritaires. Notre gouvernement démontre une nouvelle fois l'importance qu'il accorde à l'éducation et je ne pourrais être plus heureux pour les familles et les enfants de notre belle région. Ils auront la chance de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans des environnements propices au développement et à la réussite. C'est une excellente nouvelle! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En accélérant le déploiement de la nouvelle génération d'écoles, le ministère de l'Éducation vient contribuer à la nécessaire relance économique du Québec et, plus important encore, s'assure que nos élèves et le personnel scolaire pourront bénéficier de milieux d'apprentissage modernes et stimulants le plus rapidement possible. Dans les deux premières années de notre mandat, nous aurons ainsi investi presque trois fois et demie plus pour construire, agrandir, reconstruire et rénover nos écoles que dans les deux premières années du précédent gouvernement libéral. Je pense que nos actions parlent d'elles-mêmes et confirment hors de tout doute l'importance qu'accorde le gouvernement à l'éducation. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Pour l'année 2020-2021, des investissements de 3,7 milliards de dollars dans les infrastructures scolaires ont été annoncés. Ces investissements sont prévus au Plan québécois des infrastructures.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 1,8 milliard de dollars.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 1,8 milliard de dollars. Les mesures de maintien d'actifs visent à permettre des travaux de rénovation dans les écoles existantes. Cette année, un total de 1,6 milliard de dollars sera disponible pour les centres de services. En effet, aux sommes minimales de 600 millions de dollars déjà annoncées l'an dernier s'ajoute une somme supplémentaire de 1 milliard de dollars.

La mesure Remplacement d'un bâtiment vise, quant à elle, la reconstruction d'écoles devenues trop vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 300 millions de dollars.

vise, quant à elle, la reconstruction d'écoles devenues trop vétustes. Cette année, l'enveloppe totale de cette mesure atteindra 300 millions de dollars. Au total, ces investissements pourraient permettre d'ajouter jusqu'à 31 000 places pour nos élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire, et ce, partout au Québec.

Les montants figurant dans ce communiqué sont à titre indicatif seulement. Des changements mineurs pourraient encore survenir.

Voici la répartition de l'aide financière par centres de services scolaires dans la région pour la mesure Ajout d'espace :

CSS de la Riveraine Montant Construction d'une école primaire de 13 classes à Bécancour 17,2 M$ CSS des Bois-Francs

Ajout de 176 places-élèves et d'un gymnase, et réaménagement de l'école secondaire Le Tandem (Albert-Morissette) à Victoriaville 13,7 M$ Total 30,9 M$

