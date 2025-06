Québec injecte 3 M$ pour soutenir l'agriculture de proximité et accroître son autonomie alimentaire

SAINTE-MARIE, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a profité du lancement de la saison estivale des Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches pour annoncer une somme de 3 millions de dollars qui permettra de soutenir des projets d'agriculture de proximité ainsi que des projets horticoles et agrotouristiques.

Le Québec regorge d'entreprises innovantes qui définissent l'identité des régions par leur offre de produits originaux de grande qualité. Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître son autonomie alimentaire et d'amener les consommateurs à découvrir les produits du terroir. L'aide offerte soutiendra la croissance des exploitations agricoles tout en leur permettant de diversifier leurs canaux de commercialisation.

Les entreprises spécialisées en horticulture pourront bénéficier d'une enveloppe de 2 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour le développement des serres et des grands tunnels. Depuis 2020, cette initiative a permis de soutenir plus de 410 projets et appuiera environ 70 nouveaux projets. Conscient des enjeux auxquels les entreprises des régions périphériques font face, le gouvernement leur offre un taux d'aide bonifié et devance pour celles-ci la date de lancement de l'appel de projets.

L'aide annoncée permettra également d'ouvrir une période d'appel de projets pour l'initiative ministérielle Proximité et de soutenir près de 60 projets grâce à une enveloppe de 1 million de dollars. Les projets retenus devront faciliter la commercialisation des produits du terroir ou encore favoriser le développement d'activités agrotouristiques ou l'aménagement de lieux de vente à la ferme.

Citations

« Je suis heureux de cet appui financier qui permettra de soutenir de nombreux projets d'agriculture de proximité, partout au Québec. Favoriser une diversité de modèles de production et appuyer des initiatives qui rapprochent les consommateurs des producteurs, c'est bon pour l'économie de nos régions et c'est également un pas dans la bonne direction pour accroître notre autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je lance à tous l'idée de mettre à leur itinéraire estival des arrêts chez nos maraîchers ou dans l'un ou l'autre des nombreux événements gourmands au Québec. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur ceux qui nous nourrissent et de faire de savoureuses découvertes! »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

Faits saillants

Dans le cadre des deux initiatives, les projets dont les produits font l'objet d'une précertification ou d'une certification biologique ou qui concernent une entreprise de la relève agricole bénéficient d'un taux d'aide financière bonifié de 15 %.

Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels 2025-2026

La période de dépôt de projets débutera le 18 juin prochain pour les demandeurs situés dans une région périphérique et le 9 juillet pour ceux situés dans une région centrale. Dans les deux cas, elle se terminera le 31 octobre 2025 ou lorsque les crédits disponibles seront épuisés.

L'Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels 2025-2026 bonifie du même pourcentage les projets situés dans une région périphérique : Régions périphériques : Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean; Régions centrales : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie.

Dans le cadre de l'Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels 2020-2025, 412 projets ont été soutenus, ce qui totalise plus de 11,7 millions de dollars en aides offertes.

Initiative ministérielle Proximité 2024-2026

La période de dépôt de projets s'étendra du 17 juin au 31 octobre 2025, ou jusqu'à épuisement des crédits disponibles.

L'initiative ministérielle Proximité 2024-2026 bonifie de 15 % les projets réalisés dans l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine. Depuis sa création, 169 projets ont été soutenus, ce qui représente des aides totalisant plus de 4,6 millions de dollars.

Rappelons qu'au Québec, une entreprise agricole sur cinq vend directement aux consommateurs, soit dans un marché public, soit par la vente de paniers ou encore directement à la ferme.

