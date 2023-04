Plan pour une économie verte 2023 - Projets collaboratifs d'innovation pour réduire les émissions de GES : 19,3 M$ accordés au CRIBIQ

QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie, par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030, un montant maximal de 19,3 millions de dollars au Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ). L'organisme pourra ainsi appuyer financièrement, dans le cadre de l'initiative INNOV-R, des projets collaboratifs entre le milieu industriel et celui de la recherche visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les projets de l'initiative INNOV-R réalisés jusqu'à maintenant sont issus de collaborations entre des entreprises et des établissements de recherche publique. Les nouvelles sommes octroyées permettront de poursuivre l'appui à la recherche collaborative, mais également d'ajouter un volet complémentaire aux prochains appels de propositions. Ce nouveau volet permettra d'appuyer directement les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'innovation en réduction des GES. Enfin, l'aide gouvernementale soutiendra aussi l'organisation d'activités de concertation pour mobiliser la clientèle concernée et continuera de faire émerger des projets à fort potentiel de retombées.

« Pour décarboner le Québec, nous avons besoin de plus d'initiatives comme celle du CRIBIQ. La collaboration entre les établissements de recherche et le secteur privé stimule l'innovation et son déploiement. C'est en combinant innovation et environnement que nous réussirons à atteindre nos objectifs de réduction des GES tout en créant de la richesse partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les nouvelles technologies résultant de la recherche industrielle ont le potentiel de contribuer significativement à la réduction des émissions de GES du Québec. En soutenant le CRIBIQ et la réalisation de projets collaboratifs, notre gouvernement continue de poser des actions concrètes pour décarboner l'économie québécoise. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le CRIBIQ encourage l'innovation pour créer des solutions à la fois viables du point de vue commercial et alignées sur les stratégies du gouvernement du Québec. Grâce à l'initiative INNOV-R, le CRIBIQ, en collaboration avec six des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle, appuiera des projets de recherche et développement ayant un fort potentiel de réduction des émissions de GES. Il encouragera aussi la promotion de l'innovation et le transfert des connaissances vers une industrie québécoise plus décarbonée et économiquement plus compétitive. »

Mohammed Benyagoub, président-directeur général du CRIBIQ

L'aide financière s'inscrit dans l'action 2.3.1 du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à soutenir l'innovation, de façon structurante, pour stimuler le développement de solutions de réduction d'émissions de GES.

Le CRIBIQ est un regroupement sectoriel de recherche industrielle ayant pour objectif de promouvoir et de soutenir la réalisation de projets industriels innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie au Québec.

Dans les dernières années, des aides financières totalisant 34,9 millions de dollars ont permis aux organismes d'intermédiation de lancer cinq appels de projets dans le cadre de l'initiative INNOV-R.

Les projets soutenus de 2017 à 2021 présentent un potentiel de réduction des émissions de GES de 4,6 millions de tonnes d'équivalent CO 2 par an au Québec.

