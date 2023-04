Le gouvernement du Canada annonce ses grandes priorités en langues officielles : 4,1 milliards de dollars pour un Plan d'action qui bonifiera les ressources et les programmes en appui à nos deux langues officielles

OTTAWA, ON, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à défendre nos deux langues officielles et à les promouvoir, car elles sont un symbole important de notre société diversifiée et inclusive. En matière de langues officielles, le gouvernement est déterminé à présenter une vision claire et ambitieuse qui témoigne de son engagement à l'égard de la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et de sa collaboration avec différents partenaires clés.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique a dévoilé le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - Promotion - Collaboration. Il s'agit d'un plan quinquennal visant à renverser le déclin du français et à promouvoir la vitalité de nos communautés de langues officielles en situation minoritaire.

Le Plan d'action prévoit des investissements totalisant plus de 4,1 milliards de dollars pour les cinq prochaines années, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles. Ce montant sans précédent témoigne de l'engagement ferme du gouvernement du Canada envers le bilinguisme et la protection de nos deux langues officielles.

Les investissements réalisés en vertu du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - Promotion - Collaboration ciblent les grands axes suivants :

Accélérer le rétablissement du poids démographique des francophones grâce à l'immigration francophone

Favoriser les occasions d'apprentissage de nos deux langues officielles tout au long de la vie

Appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire

Miser sur l'adoption, par le gouvernement, de mesures positives soutenant les communautés

« Je suis fière de dévoiler le nouveau Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, un plan qui reflète les priorités et la vision des Canadiennes et des Canadiens consultés au cours de la dernière année. Il se distingue, car il reflète notre ferme engagement à renverser le déclin du français et à soutenir nos communautés de langue officielle en situation minoritaire grâce à un financement plus ambitieux que jamais. Ces investissements historiques nous permettront de mettre en place les conditions d'une égalité réelle de nos deux langues officielles et de communautés dynamiques et florissantes. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Le Budget de 2023 met de l'avant de nouveaux investissements en matière de langues officielles à hauteur de 1,4 milliard de dollars sur cinq ans. Ces nouveaux fonds viennent s'ajouter au financement cumulatif et continu de quelque 2,7 milliards de dollars du plan d'action précédent.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 est le fruit de l'analyse des consultations pancanadiennes sur les langues officielles, menées par Patrimoine canadien du 24 mai au 31 août 2022. Plus de 6 500 personnes et organismes canadiens y ont participé, et un rapport a été déposé sur le sujet.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays. Chacune de ces communautés compose avec des réalités et des besoins particuliers. Le présent plan vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés anglophones du Québec.

Le gouvernement du Canada dévoile son Plan d'action pour les langues officielles pour 2023-2028

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique a dévoilé officiellement le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - Promotion - Collaboration.

Le nouveau Plan d'action démontre l'engagement de notre gouvernement envers la promotion des langues officielles et les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il prévoit de nouveaux investissements historiques de l'ordre de 1,4 milliard de dollars sur cinq ans qui, ajoutés aux 2,7 milliards de dollars du Plan d'action précédent, totalisent plus de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans en appui aux langues officielles. Il s'agit du plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

Le Plan d'action propose plus de 30 mesures qui découlent des quatre piliers suivants :

Immigration francophone : vers le rétablissement du poids démographique des francophones

Concrètement, le Plan d'action vise à stimuler l'immigration francophone au Canada et suggère, entre autres, l'adoption d'une nouvelle politique d'immigration francophone. Cette politique permettra d'orienter les mesures qui seront prises, incluant les efforts de promotion et d'appui au recrutement améliorés tant au Canada qu'à l'étranger. Le gouvernement du Canada mettra de l'avant une série de mesures de recrutement à l'étranger, en portant une attention particulière à l'intégration socio-économique des personnes immigrantes francophones au Canada.

Du berceau à la berçante : favoriser les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie

Avec la collaboration des gouvernements provinciaux et territoriaux, l'investissement permettra, entre autres, aux Canadiennes et Canadiens, notamment en milieu minoritaire, de recevoir une éducation complète et de perfectionner leur savoir dans leur première langue officielle, puis d'offrir à tous les Canadiennes et Canadiens des occasions d'apprendre et d'apprécier leur seconde langue officielle. L'investissement vise notamment à renforcer le continuum en éducation dans une perspective d'employabilité, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, et ainsi favoriser le recrutement et la rétention d'enseignants de langue française et de français langue seconde.

Des mesures fortes pour appuyer la vitalité des communautés

Pour ce pilier, les investissements viseront à stimuler la capacité des organismes communautaires à répondre aux besoins émergents et aux priorités ministérielles, et à appuyer les femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire et le secteur de l'apprentissage, des arts et de la culture et de la garde de jeunes enfants afin d'améliorer l'accès à des programmes et services de qualité.

Mener par l'exemple : agir et collaborer pour renforcer les communautés

Le Plan d'action inclut entre autres du financement visant la création d'un centre de renforcement de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles au sein de Patrimoine canadien. Ce centre d'expertise sera chargé d'appuyer le ou la ministre responsable de la coordination horizontale des langues officielles et d'aider les organismes fédéraux à prendre des mesures positives en faveur des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le financement servira également à rendre disponibles des données sur l'estimation du nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire.

Des résultats pour la population canadienne

Le Plan d'action 2023-2028 mise sur des mesures et des résultats concrets. En plus des mesures énoncées ci-dessus, on peut également compter sur les suivantes :

Déployer un réseau d'intervenants francophones en petite enfance à l'échelle du Canada afin de contribuer à la vitalité économique des communautés francophones en situation minoritaire et de favoriser le transfert linguistique et culturel en milieu minoritaire.

afin de contribuer à la vitalité économique des communautés francophones en situation minoritaire et de favoriser le transfert linguistique et culturel en milieu minoritaire. Bonifier le financement de base des organismes communautaires, y compris dans les secteurs de la justice et de la santé, afin de les aider à relever les défis de recrutement, de rétention et de diversification du personnel, pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des clientèles vulnérables, dont les femmes.

Appuyer le développement de la jeunesse en milieu minoritaire pour, entre autres, favoriser sa sécurité linguistique, son sentiment d'appartenance et son accès aux produits culturels de qualité; et élargir l'offre de stages dans des secteurs d'activités où il y a une pénurie de main-d'œuvre.

Appuyer les droits linguistiques des Canadiennes et Canadiens en bonifiant le Programme de contestation judiciaire et en rendant disponibles des données sur l'estimation du nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire.

Consultez le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - Promotion - Collaboration pour en apprendre plus sur les priorités et les mesures en matière de langues officielles pour les cinq prochaines années.

