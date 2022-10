Placements mondiaux Sun Life continue d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions pour les aider à bâtir leur patrimoine en contexte d'incertitude sur les marchés

TORONTO, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life a annoncé aujourd'hui un partenariat avec B2B Banque, filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne, visant à offrir des prêts pour les régimes enregistrés d'épargne-retraite (prêts REER) à ses Clients.

En collaboration avec B2B Banque, Placements mondiaux Sun Life offrira des prêts REER pour les Solutions FPG Sun Life. Il s'agit d'une des options de contrats de fonds distincts que Placements mondiaux Sun Life offre au titre des Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life.

Dans le cadre de l'indice de stress financier FP CanadaMC 2022, 32 % des répondants ont dit qu'épargner suffisamment pour la retraite est un facteur de stress financier. Par ailleurs, 18 % ont indiqué qu'investir est un facteur de stress financier. Placements mondiaux Sun Life est résolue à aider les Canadiens et Canadiennes à épargner pour la retraite. Elle leur offre pour cela des solutions novatrices visant à atténuer les facteurs de stress financier et à gérer les risques.

« S'assurer un avenir financier sûr est un défi lorsque la hausse des taux d'intérêt et l'inflation viennent compliquer la planification et l'épargne pour la retraite », indique Oricia Smith, présidente, Placements mondiaux Sun Life et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. « Il est capital de proposer aux Canadiens et Canadiennes plus de solutions qui les aideront à bâtir leur patrimoine. En ajoutant le programme de prêts REER à notre gamme d'options déjà bien garnie, nous pouvons concrétiser notre raison d'être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

Le nouveau programme de prêts REER pour les Solutions FPG Sun Life sera offert à compter du 13 octobre 2022. Il combine la solide culture de gestion des risques de Placements mondiaux Sun Life à la grande expertise de B2B Banque dans les prêts investissement.

« Nous sommes heureux d'entreprendre ce partenariat avec la Sun Life, société canadienne de premier plan. Il nous permettra d'offrir à nos clients des occasions additionnelles de bâtir et de protéger leur avenir financier », a déclaré Andrew MacKillop, vice-président, développement des affaires, B2B Banque. « Nous pourrons ainsi continuer de changer les choses dans le secteur bancaire, en plaçant les clients au premier plan et en devenant une entreprise plus agile. »

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes, et des fonds distincts. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l'émetteur des certificats de placement garanti.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 juin 2022, Placements mondiaux Sun Life gérait un actif de 51 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,26 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de B2B Banque

B2B Banque est une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne. Elle offre des produits bancaires à plus de 15 000 conseillers et courtiers au Canada. À B2B Banque et à la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer les choses dans le secteur bancaire en allant au-delà des nombres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à s'épanouir. Nous comptons plus de 3 000 employés qui travaillent ensemble pour fournir une vaste gamme de services financiers et de solutions-conseils à nos clients au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître 49,8 milliards de dollars d'éléments d'actif de bilan et 27,8 milliards de dollars d'actif administré.

Nous produisons des résultats en mettant les clients au premier plan, en faisant les meilleurs choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

