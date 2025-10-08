Deux solutions novatrices redéfinissent les options de fonds distincts pour propulser l'avenir financier des Canadiens et Canadiennes

TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life est fière d'annoncer une collaboration avec Gestion d'actifs Picton Mahoney (Placements PICTON) afin de lancer deux nouveaux fonds distincts : Fonds PICTON de revenu Sun Life et Fonds PICTON équilibré Sun Life. Les nouveaux fonds seront offerts avec certaines séries des produits de Fonds de placement garanti Sun Life. Cette collaboration marque une étape importante dans l'univers des placements au Canada puisqu'il s'agit de la première fois que les fonds de Placements PICTON seront offerts à titre de placements sous-jacents des fonds distincts.

En plus de ces nouveaux fonds distincts, Placements mondiaux Sun Life annonce ce qui suit :

Six nouveaux fonds distincts avec FNB indiciels (FINB) offrant des solutions de placement avantageuses avec des ratios de frais de gestion (RFG) concurrentiels;

Deux fonds distincts qui investissent respectivement dans le Fonds de revenu mensuel PIMCO et le Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, deux mandats de titres à revenu fixe mondialement reconnus.

« En ajoutant de nouvelles solutions de fonds distincts à notre gamme de produits, nous donnons aux Canadiens et Canadiennes des outils supplémentaires pour leur permettre de faire croître leur épargne tout en profitant de certaines protections », a indiqué Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. « Grâce à notre collaboration avec Placements PICTON, une société de placement canadienne de premier plan, les gens auront accès à des stratégies résilientes qui peuvent s'adapter aux conditions changeantes du marché. »

Les nouveaux fonds distincts combinent des stratégies qui peuvent tirer profit autant des marchés haussiers que baissiers et offrent la protection de certaines garanties d'assurance - aidant à préserver l'épargne tout en créant des occasions de croissance à long terme. La modernisation de la gamme de produits de Placements mondiaux Sun Life par l'ajout de placements de Placements PICTON et PIMCO procure aux conseillers et conseillères des outils complets pour bâtir des portefeuilles diversifiés qui aideront les Canadiens et Canadiennes à investir avec confiance.

« Notre mission est simple, mais efficace : assurer une plus grande certitude aux investisseurs. En combinant notre grande expertise des placements non traditionnels à l'envergure et aux relations de confiance de la Sun Life, nous pouvons offrir des portefeuilles résilients qui prospèrent, peu importe le marché, transformant ainsi la façon dont les Canadiens et Canadiennes investissent en dehors des approches traditionnelles », a affirmé David Picton, président et chef de la direction, Placements PICTON.

En tant que chef de file du marché en planification de la retraite et de la succession, Placements mondiaux Sun Life s'engage à appuyer les conseillers et conseillères grâce à divers produits qui les aideront à offrir plus de choix et de flexibilité. En donnant accès à une vaste gamme de solutions, y compris à des stratégies de placement qui offrent des avantages de planification successorale, une possible protection contre les créanciers et certaines garanties, Placements mondiaux Sun Life aide les Canadiens et les Canadiennes à aborder la retraite avec confiance et tranquillité d'esprit.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (contrats de fonds distincts). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l'émetteur des certificats de placement garanti. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Placements PICTON

Placements PICTON est une société de placement canadienne qui compte plus 15 milliards de dollars en actif géré et qui est reconnue pour ses stratégies inédites de placement non traditionnel qui remettent en question la perception classique. Depuis 2004, nous avons aidé les conseillers et les investisseurs à repenser la façon dont les portefeuilles sont bâtis en nous éloignant des modèles traditionnels et en nous tournant vers des solutions diversifiées plus résilientes. En tirant profit de notre grande expertise dans la recherche quantitative, l'analyse fondamentale et les stratégies de couverture authentiques, nous mettons de l'avant une approche moderne conçue pour offrir des rendements plus uniformes et ajustés au risque. Notre philosophie qui consiste à bâtir sur un marché baissier nous permet de faire preuve de résilience, d'adaptabilité et de force pour offrir aux Canadiens et Canadiennes une plus grande certitude.

Renseignements pour les médias :

[email protected]

SOURCE Gestion d’actifs PMSL inc.