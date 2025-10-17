TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (Placements mondiaux Sun Life) annonce les distributions ordinaires versées au comptant pour le mois se terminant le 31 octobre 2025 pour les fonds de série Fonds négociés en bourse (« série FNB ») gérés par Placements mondiaux Sun Life. Consultez le tableau ci-dessous. Les porteuses et porteurs de parts inscrits au 24 octobre 2025 recevront les distributions pour le fonds concerné le 31 octobre 2025.

Voici les distributions par part pour chaque fonds :

Nom du fonds Symbole

boursier (TSX) Distributions

par

part Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série FNB SLCA 0,083 $ Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série FNB SLSC 0,108 $ Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, série FNB SLGC 0,075 $

En vertu de son programme de réinvestissement des distributions provenant de fonds négociés en bourse (FNB), la Sun Life réinvestira automatiquement les distributions au comptant dans la série FNB qui effectue la distribution. Les distributions indiquées dans le tableau ci-dessus seront versées au comptant, sauf si la porteuse ou le porteur de parts est inscrit au programme de réinvestissement des distributions qui s'applique au fonds de série FNB concerné. Pour savoir comment adhérer au programme de réinvestissement des distributions et obtenir d'autres renseignements, consultez le prospectus simplifié.

Pour en savoir plus sur la série FNB, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

