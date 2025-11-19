Une marque de reconnaissance importante d'Insurance Business Canada sur le plan de l'innovation et des solutions axées sur les clients

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La Sun Life est fière d'annoncer qu'elle a obtenu le titre d'assureur vie et santé de l'année à la dixième remise de prix annuelle d' Insurance Business Canada . Ces prix récompensent l'excellence dans le secteur de l'assurance au Canada, le service à la clientèle exemplaire et les réalisations exceptionnelles des entreprises qui fournissent des solutions d'assurance hors pair partout au pays.

« Cela montre l'engagement profond de la Sun Life envers ses Clients et Clientes au Canada, affirme Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. C'est un privilège d'aider des millions de personnes à améliorer leur santé et leur sécurité financière. Cette reconnaissance témoigne de la passion de nos équipes et de leur dévouement à avoir une incidence dans la vie des gens au quotidien. »

Depuis 160 ans, la Sun Life fournit aux Canadiens et Canadiennes un vaste éventail de solutions incluant l'assurance-vie, l'assurance maladies graves, l'assurance de soins de longue durée et l'assurance-santé personnelle. L'entreprise occupe le premier rang du marché canadien de l'assurance-vie depuis quatre ans1.

Nous nous engageons à offrir des solutions de premier plan uniques. Au cours des dernières années, nous avons influencé le marché en lançant des produits tels que l'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète. Cette solution d'assurance-vie novatrice est une première dans l'industrie. Elle est spécialement conçue pour les personnes diabétiques, leur offrant de meilleures chances d'approbation, des primes abordables et des soins personnalisés. Un autre nouveau produit de protection - l'Assurance-vie temporaire Évolution - permet aux gens d'augmenter leur couverture à certaines étapes de leur vie pour répondre à leurs besoins en évolution.

Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle, ajoute : « Ce prix est le reflet de quelque chose de bien plus grand que notre entreprise. Nous voulons le partager avec nos conseillères et conseillers dévoués, nos collègues remarquables, ainsi que notre clientèle et les membres de la collectivité qui nous font confiance dans des moments importants de leur vie. C'est une chance incroyable d'avoir avec nous un réseau de personnes qui soutiennent notre raison d'être et contribuent à lui donner vie à chacune de leurs interactions. »

Les conseillers et conseillères Sun Life forment le plus important réseau de services d'assurance-vie, d'assurance-santé et de placements au Canada. Ce groupe de 2 500 personnes réparti dans plus de 1 100 communautés à l'échelle du pays, dispose des données les plus récentes du secteur, et des connaissances et meilleures pratiques nécessaires pour fournir aux Canadiens et Canadiennes des solutions de santé, de gestion de patrimoine et de protection favorisant l'atteinte d'une sécurité financière durable. La Sun Life travaille aussi en partenariat avec plus de 12 000 courtiers tiers pour permettre à plus de gens d'accéder à ses produits.

La Sun Life cherche à innover et à faire preuve d'excellence pour répondre aux besoins d'assurance des Canadiens et Canadiennes, afin de bâtir un avenir qui favorise la santé et la sécurité financière pour tous et toutes. Pour plus de renseignements sur les produits et services de la Sun Life, rendez-vous au www.sunlife.ca .

1 Part de marché, selon une évaluation de la Life Insurance Marketing and Research Association (la « LIMRA »), pour le cumul annuel au quatrième trimestre de 2024.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif géré total de la Sun Life s'élevait à 1,62 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

