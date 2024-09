Piétonnisations saisonnières - Montréal annonce le retour des piétonnisations phares pour les trois prochaines années et offre plus de prévisibilité aux commerçants grâce à un appel à projets innovant

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Les rues piétonnes étant devenues un incontournable dans la métropole, la Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'elle renouvelle son soutien financier aux piétonnisations saisonnières jusqu'en 2027.

Face au succès grandissant des projets de piétonnisation, la Ville offrira désormais une plus grande prévisibilité aux SDC et aux associations de commerçants, en leur garantissant un financement stable pour trois ans, avec des enveloppes considérablement augmentées pour les plus grandes rues piétonnes.

Au total, 12 M$ seront investis au cours des 3 prochaines années dans les projets de piétonnisation. De ce montant, plus de 10 M$ seront dédiés au renouvellement des 9 piétonnisations existantes (Mont-Royal, Duluth, De Castelnau, Wellington, Ontario, Saint-Denis, Sainte-Catherine Est, Saint-Hubert et Bernard) qui n'auront plus à se requalifier annuellement pour ce nouvel appel à projets simplifié et bonifié. Leur succès étant maintenant démontré, les projets de piétonnisation touchés pourront bénéficier d'une enveloppe récurrente et améliorée.

Parmi les bonifications proposées par le nouveau programme, notons le rehaussement significatif du plafond de financement, qui passe de 375 000 $ à 700 000 $. Cela a un impact majeur sur le financement de certaines rues piétonnes, comme Mont-Royal, Wellington et Ontario Est, qui voient leur financement grandement augmenter, sans que le montant attribué aux plus petits projets ne soit réduit pour autant.

Environ 1,1 M$ sont prévus pour de nouvelles rues piétonnes, ce qui permettra de financer de nouveaux projets, sans réduire les montants accordés aux rues piétonnes existantes.

« En implantant les premières rues commerciales piétonnes estivales, il y a quelques années, nous avons osé innover. Ce qui semblait audacieux au départ est devenu indispensable. Aujourd'hui, la population et les commerçants ne peuvent plus se passer des rues piétonnes. Les demandes pour des espaces piétonniers se multiplient, preuve que cette initiative est devenue un pilier de notre vie urbaine. Après l'immense succès des dernières années, nous annonçons aujourd'hui la consolidation des rues piétonnes montréalaises, grâce à un programme bonifié et stable, qui offrira aux SDC et aux associations de commerçants la prévisibilité qu'elles réclament, tout en renforçant l'attrait de nos rues et de notre métropole », a déclaré le président du comité exécutif, responsable des finances et du développement économique, Luc Rabouin.

« Chaque année, les statistiques d'achalandage font état de la popularité des rues piétonnes et ces initiatives contribuent à la vitalité économique de notre métropole. Face à cet engouement, nous nous sommes assis avec les SDC et les associations commerçantes pour définir un programme qui réponde mieux à leurs attentes grandissantes. Je suis heureuse d'annoncer que les principales piétonnisations estivales reviendront assurément pour les trois prochaines années et bénéficieront de moyens financiers plus importants, pour répondre aux besoins des visiteuses et des visiteurs. Les piétonnisations ont le vent dans les voiles et nous sommes fiers de leur donner les moyens de continuer à briller », a ajouté la conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

« L'ASDCM se félicite du renouvellement du programme de piétonnisation et salue l'engagement de la Ville à soutenir ces initiatives. Nous sommes ravis que les préoccupations de nos membres aient été prises en compte, en s'appuyant sur leur expérience acquise au cours des quatre dernières années. Porté par l'achalandage croissant des citoyens et des visiteurs, ce programme viendra consolider les projets sur le terrain, offrant ainsi une meilleure prévisibilité et une pérennité accrue des installations. Cela permettra d'améliorer l'expérience locale et d'assurer une prospérité durable pour nos quartiers. Nous attendons avec impatience les détails du programme et la manière dont il sera déployé, en collaboration avec les arrondissements », a souligné Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]