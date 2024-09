PIERREFONDS-ROXBORO PRÉOCCUPÉ PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT ENCADRANT LES ZONES INONDABLES EN EAU LIBRE ET LA NOUVELLE CARTE PROVISOIRE

PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - À la suite du dépôt du mémoire et de la mise en ligne de la nouvelle cartographie provisoire par la Communauté Métropolitaine de Montréal sur le projet de règlement encadrant les zones inondables en eau libre (inondations fluviales), le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro invite ses citoyennes et citoyens à participer à la consultation publique tenue par le gouvernement du Québec jusqu'au 17 octobre, afin d'exprimer leurs avis sur le cadre règlementaire proposé, avant que celui-ci soit adopté par l'Assemblée nationale.

« Je suis préoccupé par les conséquences que pourraient vivre les citoyens si cette proposition règlementaire est adoptée telle quelle par l'Assemblée nationale. Bien que nous soyons favorables à la gestion des risques face aux bâtiments en zones inondables, je déplore la façon dont le gouvernement du Québec rejette toute proposition d'adaptation du cadre bâti à la montée des eaux fluviales. Le ministère favorise le risque zéro, alors qu'il existe déjà une multitude de méthodes pour adapter nos constructions face aux risques de « l'eau », qui devraient être mises de l'avant, plutôt que de contraindre les propriétaires actuels et futurs et de paver la voie à une éventuelle dévitalisation des quartiers concernés », déclare le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis.

Incidences de la nouvelle carte provisoire sur les zones inondables en eau libre

À l'heure actuelle, l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro prend connaissance de la nouvelle règlementation pour analyser les incidences sur le territoire, tant celles sur le domaine public que privé. La dernière mise à jour des cartes des zones inondables remonte à 2019.

Avec la nouvelle cartographie provisoire divulguée par la CMM et fondée sur le guide méthodologique du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), quelque 1800 bâtiments sont maintenant touchés par la nouvelle règlementation à Pierrefonds-Roxboro. De ces bâtiments, 70% ne se retrouvaient pas dans la cartographie antérieure des zones inondables.

Nos premières analyses nous indiquent en outre que le secteur centre de Pierrefonds-Roxboro est si touché par la nouvelle cartographie, qu'il s'apparente à une « zone sinistrée ». Ainsi, le redéveloppement du secteur centre sur lequel travaille l'Arrondissement depuis 2019, le Projet Connexion, est remis en question en raison des projets règlementaires. Les incidences concernent autant le redéveloppement résidentiel de douce densité que celui des infrastructures publiques.

Contribution au mémoire de la Ville de Montréal

Souhaitant être proactif dans la prise en compte de nos réalités locales, l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a pris soin de soumettre ses commentaires, il y a de cela quelques semaines, à la Ville de Montréal, qui est responsable de déposer un mémoire officiel auprès du MELCC.

Consultation publique menée par le gouvernement provincial

L'Arrondissement invite les citoyens et citoyennes à prendre acte du nouveau cadre règlementaire et à soumettre leurs préoccupations via le formulaire disponible sur le site web de la consultation publique en cours et ce, avant le 17 octobre.

Pour participer à la consultation publique :

https://consultation.quebec.ca/processes/modernisation-cadre-reglementaire-milieux-hydriques-ouvrages-protection-contre-inondations

Pour soumettre des commentaires :

https://consultation.quebec.ca/processes/modernisation-cadre-reglementaire-milieux-hydriques-ouvrages-protection-contre-inondations/f/366/

Pour toutes questions, se référer directement à la CMM :

[email protected]

Documentation de la CMM concernant les zones inondables :

https://cmm.qc.ca/recherche_h/?_sf_s=inondable

