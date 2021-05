IQALUIT, NU, le 11 mai 2021 /CNW/ - L'Arctique canadien est une vaste région dont l'histoire est riche et variée. En 2018, dans un esprit de réconciliation, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne ont créé les régions de l'Arctique afin de reconnaître et d'aborder les réalités uniques de cette région, tout en faisant progresser la collaboration avec les habitants du Nord. Dans le cadre de cet objectif, nous lançons un Conseil ministériel des jeunes de l'Arctique, grâce auquel nous pourrons mieux comprendre les priorités et les besoins locaux, et fournir des services essentiels et novateurs adaptés aux régions de l'Arctique.

Nous souhaitons que notre main-d'œuvre soit représentative des populations qu'elle sert, et c'est pourquoi Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne recrutent des chefs de file inuits, métis et des Premières Nations, qui sont passionnés et âgés de 18 à 30 ans, pour assumer des fonctions de chef de file au sein de notre équipe. Le Conseil des jeunes de l'Arctique permettra aux jeunes du Nord d'en apprendre davantage sur notre ministère, et de nous conseiller sur les initiatives les plus importantes pour eux, leurs pairs, et leurs collectivités. Nous voulons que les jeunes nous disent directement ce que nous pouvons faire pour devenir un employeur de choix dans l'Arctique. C'est l'occasion de pouvoir avoir une influence positive sur le mode de fonctionnement de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne dans le Nord, et sur notre façon de servir les habitants du Nord.

Nous sommes actuellement à la recherche de membres des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik, du Nunatsiavut, de la baie James, du nord de l'Ontario et de la baie d'Hudson. L'adhésion au Conseil des jeunes de l'Arctique exige un engagement d'un an à raison de 10 à 20 heures par mois. Les membres du Conseil seront rémunérés pendant cette période.

Pour postuler, faites-nous parvenir une lettre d'une page ou une courte vidéo justifiant votre candidature. Dites-nous, dans la langue de votre choix, ce qui vous passionne. Vous devez envoyer votre lettre ou votre vidéo, au plus tard le 31 mai, au Centre de mobilisation de l'Arctique de la GCC à [email protected]dfo-mpo.gc.ca. N'hésitez pas à contacter le Centre de mobilisation de l'Arctique si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour soumettre votre candidature.

Citations

« La Réconciliation a été et sera toujours une priorité pour ce gouvernement. Alors que nous continuons d'améliorer, d'accroître et d'élargir notre présence dans l'Arctique, il est essentiel pour nous de nous engager à tous les niveaux, y compris auprès des jeunes Autochtones. Le Conseil des jeunes de l'Arctique nous donnera l'occasion d'apprendre directement des jeunes leaders inuits, métis et des Premières Nations, en tenant compte directement des besoins et des connaissances particulières de nos partenaires. Nous espérons donner à nos jeunes les moyens de se réaliser en leur offrant des possibilités d'emploi dans nos régions de l'Arctique. J'ai hâte de pouvoir apprendre de ce Conseil. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La participation des jeunes est essentielle si nous voulons bâtir un avenir meilleur, plus prospère, plus durable et plus équitable pour tous, en particulier dans le Nord et l'Arctique. Grâce à la création de ce Conseil des jeunes de l'Arctique, les jeunes Inuits, Métis et des Premières Nations auront l'occasion de faire entendre leur point de vue, leurs idées et les voix de leurs communautés alors que nous œuvrons ensemble à la réalisation de notre vision commune découlant du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, et il me tarde de voir les résultats de cet important travail. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Les faits en bref

Pêches et Océans Canada (MPO) est le ministère chargé de la protection de nos eaux et de la gestion des ressources halieutiques et océaniques du Canada . Le MPO contribue à garantir la santé et la durabilité des écosystèmes aquatiques par la protection de l'habitat et des données scientifiques fiables. Le Ministère appuie la croissance économique dans les secteurs maritimes et des pêches, ainsi que l'innovation dans des domaines comme l'aquaculture et la biotechnologie.

Produits connexes

Restez branchés

