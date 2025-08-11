SARNIA, ON, le 11 août 2025 /CNW/ - L'activité annuelle de la descente de Port Huron est prévue le dimanche 17 août 2025, sur la rivière Sainte-Claire. Cet événement non autorisé présente des dangers importants pour les participants et les autres utilisateurs des voies navigables tout le long du parcours de 7,5 milles/12 km.

Des facteurs de risque élevés incluent le courant très rapide, les conditions météorologiques, la température de l'eau, le grand nombre de participants, le manque de gilets de sauvetage, et la consommation d'alcool. Tous ces facteurs peuvent créer des scénarios d'intervention d'urgence difficiles, entraînant des cas de blessures graves ou des décès. Les risques sont réels.

Il s'agit d'une activité fondamentalement dangereuse. En tant que premiers intervenants, la Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière canadienne recommandent que les gens ne participent pas à cet événement. Si vous choisissez malgré tout d'y participer, nous vous encourageons fortement à prendre plusieurs précautions :

Portez en tout temps un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage approuvé par la Garde côtière des États-Unis et Transports Canada. L'absence de gilet de sauvetage est l'une des principales causes de décès liés à la noyade au Canada et aux États-Unis.

Apportez des sacs imperméables pour les articles personnels et l'identification légale.

Apportez des pagaies. Le courant qui se déplace rapidement de la rivière Sainte-Claire ne convient pas aux embarcations incontrôlables. Les pagaies aideront à vous diriger et peuvent également être utilisées comme dispositif de signalisation.

Déposez un « plan de descente » auprès d'une personne qui ne participe pas à l'événement et qui peut signaler vos intentions aux premiers intervenants, au cas où vous ne vous enregistrez pas à l'heure prévue.

N'y allez pas seul. Utilisez le système de jumelage, gardez un œil les uns sur les autres, et signalez immédiatement toute détresse au représentant d'intervention d'urgence le plus proche.

Ne consommez pas d'alcool.

Habillez-vous de manière appropriée pour le temps et l'eau froide. Utilisez un radeau qui limite l'immersion dans l'eau.

Restez près de la rive et restez à l'écart du chenal de navigation.

Si vous êtes avec un enfant, envisagez d'utiliser un câble d'attache de baignade pour vous assurer que l'enfant reste à proximité.

Marquez sur votre dispositif de flottaison à l'encre imperméable vos noms et coordonnées (soit votre numéro de cellulaire). Les dispositifs de flottaison vides signifient pour les premiers intervenants qu'une personne pourrait être portée disparue.

Une fois le parcours terminé, prenez tous les engins de flottaison à la sortie de la rivière pour éviter toute recherche inutile.

Les températures de l'eau au cours des récentes descentes s'élevaient en moyenne à 60-66 ºF / 17-19 ºC. L'immersion dans l'eau inférieure à 70 ºF/21 ºC peut entraîner une hypothermie qui nuit à la capacité d'une personne à nager ou à s'en sortir. Les premiers signes d'hypothermie comprennent des frissons, une perte de coordination, et un mauvais jugement.

De plus, l'environnement marin accélère les effets de la consommation d'alcool et peut augmenter la fatigue et la susceptibilité à l'hypothermie, ce qui nuit davantage au jugement, à la vision et au temps de réaction.

Les activités antérieures de descente ont entraîné des tragédies. En 2014, un nageur expérimenté de 19 ans s'est noyé pendant l'événement. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière canadienne, ainsi que des partenaires locaux, étatiques et fédéraux, avaient mis sur pied un important effort de recherche et sauvetage qui avait été suspendu après 36 heures.

En 2016, à la suite de violents vents et de fortes pluies, environ 1 500 participants ont eu besoin d'aide lorsqu'ils ont atterri sur la côte canadienne à Sarnia et à Corunna (Ontario), se retrouvant bloqués et se présentant aux agents des services frontalires du Canada et des États-Unis sans pièce d'identité, sans argent ou moyen de communication. Certains étaient blessés et souffraient d'hypothermie.

Les gardes côtières des États-Unis et du Canada, appuyées par un grand nombre d'organismes fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux, sont hautement qualifiées, mais disposent de ressources limitées. Nous assumons cette responsabilité, mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. Nous comptons sur les utilisateurs du milieu marin pour veiller les uns sur les autres, agir de manière responsable, porter des gilets de sauvetage, et s'abstenir de consommer de l'alcool sur l'eau, afin d'améliorer la probabilité de rentrer chez eux en toute sécurité.

Sous l'autorité de Transports Canada, des restrictions de trafic maritime seront en vigueur le 17 août 2025, de 12 h à 19 h HNE, en raison du risque de collision entre les participants de la descente et les bateaux à moteur.

Marc-André Meunier, Commissaire adjoint, Garde côtière canadienne, Région du Centre; Mark Kuperman, Capitaine, Garde côtière des États-Unis, Chef de cabinet, district des Grands Lacs