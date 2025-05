Patrimoine culturel - Maurice « Rocket » Richard désigné comme personnage historique

QUÉBEC, le 25 mai 2025 /CNW/ - Maurice Richard est désigné comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion du 25e anniversaire de décès de cette figure légendaire du hockey sur glace.

Surnommé le « Rocket », Maurice Richard est notamment reconnu pour son désir de vaincre, sa vitesse d'exécution et sa détermination à marquer des buts. Pendant sa carrière de 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), toutes disputées avec les Canadiens de Montréal, il a contribué à la conquête de 8 coupes Stanley et a été le premier joueur à atteindre le plateau des 50 buts en une saison ; un exploit d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé en 50 parties. Maurice Richard demeure, encore aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire des Canadiens, tant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Pour honorer le meilleur buteur de la saison, la LNH remet depuis 1998 un trophée portant le nom de Maurice Richard.

Au-delà de ses prouesses sportives, Maurice Richard a incarné la fierté et les aspirations de la population du Québec. Le joueur de hockey a conservé ce statut de héros à la suite de sa retraite, puis de son décès. Véritable légende du hockey, Maurice Richard est devenu l'un des symboles de l'identité québécoise.

« Je suis heureux de procéder aujourd'hui à la nomination de Maurice Richard comme personnage historique. Joueur de hockey exceptionnel, l'un des plus grands de l'histoire du hockey, il a inspiré et inspire encore des générations et est devenu un symbole de l'identité québécoise. Vingt-cinq ans après son départ, il continue d'incarner la fierté, le courage et la passion d'un peuple. En désignant le "Rocket" comme personnage historique, je souhaite rappeler le souvenir de cet homme remarquable, et ainsi contribuer à entretenir sa place dans notre mémoire collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Figure emblématique de notre sport national et véritable légende québécoise, le "Rocket" a marqué notre histoire sportive par son talent exceptionnel. Il a inspiré des générations d'athlètes par sa passion, sa ténacité et son rôle rassembleur. Cette désignation, qui s'inscrit dans la foulée de l'adoption du projet de loi nº 90 pour faire du hockey notre sport national, souligne son apport inestimable à notre patrimoine sportif et culturel. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Le 27 février 2025, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux .

. Cette loi permet notamment de reconnaître l'importance historique du hockey sur glace et la place significative qu'occupe ce sport dans la culture et l'identité québécoises, en plus de faire du premier samedi du mois de février la Journée nationale du hockey sur glace.

