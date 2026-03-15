Patrimoine culturel : Inauguration au Centre Bell de deux plaques commémoratives pour se souvenir du sport national du Québec

QUÉBEC, le 15 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, a dévoilé deux plaques commémoratives marquant la désignation comme événement historique de la Première partie officielle de hockey sur glace ainsi que la désignation comme personnage historique de Maurice Richard. La cérémonie, qui s'est déroulée en marge du 30e anniversaire du Centre Bell, réunissait les proches de Maurice Richard ainsi que d'anciens joueurs de hockey.

C'est à l'entrée du Centre Bell sur l'avenue des Canadiens-de-Montréal que les amateurs de hockey pourront en découvrir plus sur la Première partie officielle de hockey sur glace. La joute, qui a eu lieu le 3 mars 1875, opposait les équipes du capitaine James G. A. Creighton et du capitaine Charles E. Torrance, dont tous les membres faisaient partie du club de patinage Victoria. L'équipe de Creighton l'a emporté 2 à 1 sous les yeux d'un public intrigué, invité à assister à cette démonstration.

Dans le même esprit, les partisans pourront reconnaître l'influence considérable qu'a eue Maurice « Rocket » Richard sur la société québécoise en découvrant une autre plaque commémorative, au même endroit. Pendant 18 saisons avec les Canadiens de Montréal, le hockeyeur a participé à 8 conquêtes de la coupe Stanley et a dominé le palmarès des buteurs à 5 reprises. Il est aussi devenu, en 1944-1945, le premier joueur de la LNH à atteindre le plateau des 50 buts en une saison (50 parties). Il a incarné la fierté et les aspirations de la population canadienne-française : un héros québécois flamboyant sur la patinoire, animé d'une passion dévorante pour la victoire d'équipe, tout en restant humble devant le public. Maurice Richard demeure, encore aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire des Canadiens, tant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. D'ailleurs, le trophée de la LNH pour honorer le meilleur buteur de la saison porte son nom.

Citations

« Célébrer notre culture et notre histoire, c'est honorer ceux qui ont façonné notre identité et transmettre leur héritage aux générations futures. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'inaugurer ces deux plaques commémoratives, l'une sur la désignation du 150e anniversaire de la première partie de hockey sur glace et l'autre, sur celle de Maurice Richard qui a incarné la fierté et les aspirations de la nation québécoise. Merci au Groupe CH de permettre que le Centre Bell héberge ces deux plaques commémoratives importantes pour notre histoire et notre identité collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le hockey occupe depuis toujours une place unique dans la vie des Québécoises et des Québécois. Pratiqué dans toutes les régions, dans les villes comme dans les communautés rurales, il demeure l'une des activités sportives les plus rassembleuses. C'est aussi un sport d'intégration, et nous travaillons à en faciliter l'accessibilité pour tous. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui pose des actions concrètes pour mettre en valeur le hockey sur glace, un sport né ici, dans la métropole, et qui continue de faire vibrer tout le Québec. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Depuis 150 ans, le hockey est tissé dans notre culture et profondément enraciné dans notre patrimoine collectif. Il nous passionne, nous rassemble et fait partie à sa manière de notre identité en tant que Montréalaises et Montréalais. C'est une grande fierté de savoir que notre sport national a vu le jour ici même, à Montréal. Aucun joueur n'a autant marqué l'imaginaire et les générations que Maurice Richard. Victoire après victoire, il a montré à des milliers de fans, voire des centaines de milliers, que tout est possible. Je tiens à remercier les ministres Lacombe et Charest de mettre en valeur cette page importante de notre histoire, et de contribuer à la transmettre avec fierté aux prochaines générations. »

Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Depuis 30 ans, le Centre Bell accueille des moments forts qui rassemblent les partisans autour de leur passion pour le hockey. Nous sommes honorés de recevoir au Centre Bell ces deux plaques commémoratives : l'une soulignant le 150e anniversaire de la première partie de hockey sur glace, et l'autre rendant hommage à Maurice Richard, figure emblématique de notre histoire sportive. Ces plaques permettent de rappeler un héritage précieux et de le partager avec les partisans d'aujourd'hui et de demain. »

France Margaret Bélanger, présidente Sports et divertissements, Groupe CH

Faits saillants

La désignation comme événement historique de la Première partie officielle de hockey sur glace en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel a été annoncée le 3 mars 2025, lors du 150 e anniversaire de cet événement historique.

a été annoncée le 3 mars 2025, lors du 150 anniversaire de cet événement historique. Maurice Richard a été désigné comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel le 25 mai 2025, dans le contexte du 25 e anniversaire de son décès.

le 25 mai 2025, dans le contexte du 25 anniversaire de son décès. Rappelons que, le 27 février 2025, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux . Cette loi permet notamment de reconnaître l'importance historique du hockey sur glace et la place significative qu'occupe ce sport dans la culture et l'identité québécoises, en plus de faire du premier samedi du mois de février la Journée nationale du hockey sur glace.

. Cette loi permet notamment de reconnaître l'importance historique du hockey sur glace et la place significative qu'occupe ce sport dans la culture et l'identité québécoises, en plus de faire du premier samedi du mois de février la Journée nationale du hockey sur glace. La première Journée nationale du hockey sur glace a eu lieu le samedi 7 février 2026. Elle sera célébrée le premier samedi de février de chaque année.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 208-2584, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]