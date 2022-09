Les détails de la cérémonie nationale de commémoration en hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II sont dévoilés

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Patrimoine canadien dévoile les détails du programme de la cérémonie nationale de commémoration en hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui est décédée le jeudi 8 septembre 2022. Cet événement historique aura lieu le lundi 19 septembre 2022, à 13 h (HE), à la cathédrale Christ Church, à Ottawa, à la suite de tous les éléments des funérailles d'État à Londres.

Détails du programme de la cérémonie commémorative

La très révérende Elizabeth J. Bretzlaff , doyenne de la cathédrale Christ Church d' Ottawa , et Son Excellence Monseigneur Shane A. D. Parker, évêque du diocèse anglican d' Ottawa , célébreront le service.

Des allocutions seront prononcées par :

le très honorable Brian Mulroney , 18 e premier ministre du Canada .

Durant la cérémonie, des intermèdes musicaux seront présentés par des artistes canadiens, dont le violoniste David Baik ainsi que l'auteur, dramaturge, producteur et metteur en scène Tomson Highway, qui sera accompagné de la chanteuse Patricia Cano et du saxophoniste Marcus Ali .

Défilé commémoratif

et les visiteurs sont invités à se rassembler le long du parcours du défilé commémoratif. De plus amples renseignements sur les fermetures de rues ainsi qu'une carte du parcours seront publiés sur le site Web et les comptes de médias sociaux de la Couronne au dès qu'ils seront disponibles. Le défilé commémoratif sera composé de 2 détachements à cheval du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), formés de 13 cavaliers chacun; d'une garde d'honneur quadripartite de 100 personnes des Forces armées canadiennes (FAC) (marine, armée de terre, armée de l'air et forces spéciales); de la Musique centrale des FAC, accompagnée des cornemuseurs et des tambours de l'Aviation royale canadienne et de la Musique régimentaire des Governor General's Foot Guards; de 17 porteurs honoraires (représentants de régiments affiliés à Sa Majesté la reine et un représentant de la GRC); et d'un porteur de drapeau (un membre du Programme national de sentinelles des FAC ).

Défilé aérien

La cérémonie nationale de commémoration se terminera par un défilé aérien qui survolera la colline du Parlement puis la cathédrale Christ Church. Le défilé aérien sera exécuté par les CF-18 de l'Aviation royale canadienne.

Suivre la diffusion en direct

La cérémonie nationale de commémoration sera télédiffusée en direct partout au pays. De plus, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien et sur le compte Facebook de la Couronne au Canada afin que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes puissent y assister.

Citation

« Sa Majesté la reine Elizabeth II a été témoin de grands moments de notre histoire et elle a touché la vie de bien des Canadiens et Canadiennes. La cérémonie commémorative que nous organisons sera digne et chaleureuse, à l'image de Sa Majesté la Reine. J'invite toute la population canadienne à regarder la cérémonie, qui nous donnera à tous l'occasion d'observer une pause et de réfléchir partout au pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

La reine Elizabeth II est la souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine. En 2022, le Canada a souligné ses 70 années de règne et les liens durables qu'elle a cultivés avec les Canadiens et Canadiennes.

Tout au long de son règne, la reine Elizabeth II a effectué 22 tournées officielles au Canada, soit plus que dans tout autre pays du Commonwealth. Ses tournées l'ont menée à parcourir le pays d'est en ouest et du nord au sud, des plus grandes villes jusqu'aux plus petits villages. Elle a rencontré un nombre incalculable de Canadiens et Canadiennes et a été témoin de nombreuses célébrations et occasions marquantes de notre pays. Sa Majesté a d'ailleurs répété à maintes reprises dans ses discours qu'elle se sentait chez elle au Canada et qu'elle partageait avec nous la fierté de nos réalisations.

La reine Elizabeth II s'est fait la championne du bénévolat et du service public partout dans le monde. Elle a été la marraine de plus de 600 œuvres et organismes de bienfaisance, dont plusieurs au Canada. Plutôt que d'offrir des fleurs, les Canadiens et les Canadiennes peuvent faire un don à l'organisme de bienfaisance de leur choix, ou encore, profiter de l'occasion pour faire du bénévolat.

Le gouvernement du Canada a mis en berne le drapeau national du Canada. Les drapeaux de tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada au pays et à l'étranger, y compris la tour de la Paix, seront en berne jusqu'au coucher du soleil le jour de la cérémonie nationale de commémoration.

La cathédrale Christ Church est la cathédrale anglicane de la capitale nationale. C'est là qu'ont eu lieu les funérailles d'État de plusieurs premiers ministres et gouverneurs généraux du Canada, ainsi que les cérémonies commémoratives en hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth, la Reine mère, en 2002, et à Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg, l'époux de Sa Majesté la reine Elizabeth II, en 2021. De plus, la cathédrale Christ Church jouit d'une longue association avec la famille royale.

