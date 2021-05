Le lancement du Fonds II de 250 millions de dollars accroît l'offre de BDC Capital visant à aider les entrepreneurs canadiens à relever les défis liés au transfert de propriété et à saisir les occasions de prendre de l'expansion.

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 BDC Capital annonce aujourd'hui le lancement du Fonds II de Partenaires investissement de croissance, qui permettra d'injecter 250 millions de dollars en capital pour soutenir les entrepreneurs canadiens. Le Fonds tirera parti de la réussite de sa stratégie d'investissement initiale en prenant une participation minoritaire dans des entreprises canadiennes solides afin de fin de combler les lacunes en matière de financement entre les entreprises à un stade avancé de développement qui sont soutenues par du capital de risque et les grandes entreprises matures. Le Fonds II porte le montant sous gestion de Partenaires investissement de croissance de BDC Capital à 425 millions de dollars, somme qui sera entièrement consacrée à aider des entrepreneurs canadiens à accélérer leur stratégie de croissance et à devenir des champions mondiaux.

Le Fonds II offrira des prises de participation minoritaire allant de 3 à 35 millions de dollars, dans le but de soutenir le fonds de roulement à des fins de croissance, d'innovation et d'acquisitions. À ce titre, les professionnels en placement du Fonds travailleront également avec les équipes de direction et les propriétaires des entreprises afin de faciliter les transferts de propriété, la planification de la relève, la liquidité pour les actionnaires et la consolidation des entreprises.

« L'équipe Partenaires investissement de croissance est heureuse de lancer le Fonds II pour accélérer la croissance entrepreneuriale au Canada. Notre thèse d'investissement initiale s'est traduite par une croissance des revenus supérieure à 775 millions de dollars et la création de plus de 5 400 emplois. La taille des sociétés ayant bénéficié des investissements dans le cadre du Fonds I a plus que doublé en moins de quatre ans, ce qui représente une valeur importante pour toutes les parties prenantes », explique Claude Miron, associé directeur, Investissement de croissance à BDC Capital. « Plus important encore, ces investissements ont permis aux entrepreneurs canadiens d'amorcer une transition vers la prochaine génération de propriétaires tout en conservant une part substantielle de la valeur qu'ils ont créée. Notre objectif avec le Fonds II demeure le même : surmonter les enjeux liés au transfert de propriété et aider les entreprises à devenir des chefs de file mondiaux dans leur domaine. »

Partenaires investissement de croissance offre une solution de financement attrayante aux moyennes entreprises, un segment essentiel de l'économie canadienne, en permettant aux entrepreneurs de conserver le contrôle opérationnel et financier de leur entreprise. Grâce à son réseau national et à son accessibilité à l'échelle locale, l'équipe Partenaires investissement de croissance noue des partenariats à long terme avec les entreprises canadiennes et leurs propriétaires. Elle offre des conseils stratégiques personnalisés et des structures souples et conviviales pour la direction, afin que les entrepreneurs puissent s'adapter à un contexte commercial en constante évolution et réaliser leur plein potentiel.

Le Fonds II maintiendra l'élan et les excellents résultats du Fonds I, lancé en 2017 par Partenaires investissement de croissance, qui a investi 175 millions de dollars dans 18 entreprises canadiennes, à l'aide de capitaux utilisés pour soutenir la croissance interne, les acquisitions et les transferts de propriété. Ces partenariats comprennent un investissement récent de 14 millions de dollars dans LiveBarn, le plus grand radiodiffuseur sur demande au monde pour le sport amateur, ainsi qu'un réinvestissement important dans Budge Studios, un important développeur de contenu numérique axé sur les jeunes.

Le Fonds II a effectué son premier investissement dans une nouvelle plateforme dans Pliteq Holdings Inc., un leader mondial des produits de construction de contrôles acoustiques pour les bâtiments commerciaux établi en Ontario. L'entreprise vend dans plus de 35 pays aujourd'hui. Ses produits brevetés et certifiés sont utilisés en toute confiance par des architectes, des constructeurs et des consultants en acoustique du monde entier dans des marchés finaux comprenant des habitations multifamiliales, des bureaux et des centres de mise en forme de même que des centres sportifs, de loisirs et de divertissement. Ce premier investissement du Fonds II permet à Pliteq d'accélérer le développement de nouveaux produits et d'innovations tout en augmentant sa force de vente mondiale.

Partenaires investissement de croissance de BDC Capital dispose d'une équipe grandissante de 16 professionnels en placement établis à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Elle est activement à la recherche de candidats pour le Fonds II partout au pays.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital de risque, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

