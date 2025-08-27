Partage d'expertise en matière de foresterie : signature d'une déclaration d'intention de coopération entre la Finlande et le Québec

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - S'appuyant sur des échanges constructifs et convergents entre la Finlande et le Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce la signature d'une déclaration d'intention en matière de forêts avec la ministre de l'Agriculture et des Forêts de la Finlande, Mme Sari Essayah. Les gouvernements québécois et finlandais expriment ainsi leur volonté d'approfondir leurs relations et leur coopération, et d'accroître la collaboration dans le secteur forestier.

La Déclaration d'intention entre la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec et la ministre de l'Agriculture et des Forêts de la Finlande en matière de forêts soutiendra l'identification de domaines porteurs de collaboration pour encourager la mise en œuvre d'actions concrètes à l'avantage des deux territoires. À cet égard, les ministres des deux gouvernements souhaitent encourager et promouvoir des mécanismes favorisant les échanges autour, notamment, des éléments suivants :

La construction en bois et les bâtiments en bois;

La bioéconomie forestière;

Les stratégies et les initiatives liées à l'adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation dans le secteur forestier;

Le commerce de l'industrie forestière et du marché des produits forestiers;

Les inventaires forestiers et la collecte de données.

Cette volonté de collaborer, basée sur des intérêts communs, une compréhension mutuelle et des valeurs partagées, est prometteuse. Elle permettra de mettre à profit les forces respectives et l'innovation de ces deux sociétés à forte tradition forestière.

Un plan de travail commun en matière de foresterie a été élaboré et un groupe de travail, formé de représentantes et représentants gouvernementaux, sera mis sur pied pour coordonner diverses initiatives de coopération. Le maillage direct et l'échange d'expertise entre les différents acteurs seront porteurs de retombées concrètes, innovantes et mutuellement bénéfiques.

« Plus que jamais, le gouvernement du Québec souhaite diversifier et renforcer ses liens stratégiques à l'international, particulièrement avec l'Europe, tout en cherchant à nouer de nouvelles alliances commerciales avec des pays qui partagent les mêmes valeurs. Au Québec, comme en Finlande, les forêts, essentielles à tant d'égards, sont au cœur d'importants avantages socioéconomiques et environnementaux. Il est impératif que des États forestiers comme les nôtres resserrent leurs liens, partagent leurs visions et identifient des solutions à des enjeux communs, liés au contexte géopolitique actuel et aux changements climatiques, dans une perspective de gestion durable des forêts. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très satisfaite de la déclaration d'intention sur la coopération forestière entre le Québec et la Finlande. Les forêts sont pour nos deux États une source de divers bienfaits, et elles peuvent offrir des solutions durables à de nombreux enjeux mondiaux. Grâce à la coopération active, je crois que le bien-être généré par les forêts peut être accru de façon durable. »

Sari Essayah, ministre de l'Agriculture et des Forêts de la Finlande

Le Québec soutient financièrement des centaines de projets et d'études mettant en valeur l'utilisation du bois dans le secteur du bâtiment et en matière de transformation des produits forestiers, dans l'objectif d'accélérer la décarbonation de l'ensemble de la société québécoise.

En 2024, le secteur des produits forestiers du Québec a exporté pour plus de 11,5 milliards de dollars sur les marchés internationaux.

La valeur des échanges commerciaux de produits forestiers entre le Québec et la Finlande s'est élevée à près de 29 M$ en 2024.

Le bois est la ressource renouvelable la plus importante en Finlande; notons que 75 % de sa superficie terrestre est couverte par des forêts. Environ 60 % du territoire forestier appartient à des particuliers, ce qui représente près de 350 000 propriétés forestières privées. Le secteur forestier emploie 38 000 personnes directement et 82 000 indirectement, et 17 % des revenus d'exportation des biens proviennent de produits du bois.

Le Québec est un marché important pour les produits de l'industrie forestière finlandaise et pour l'industrie technologique du secteur forestier (p. ex. pour la récolte du bois, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie des produits du bois et la production d'énergie).

