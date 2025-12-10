BAIE-COMEAU, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il procédera, le 12 décembre 2025, à la fermeture temporaire du pont H093-166 qui enjambe la rivière du Remous et que la circulation y sera interdite. Ce pont est situé au kilomètre 159 du chemin 901, sur les terres du domaine de l'État dans le territoire non organisé de la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan. Des travaux de réfection seront effectués par la compagnie forestière Domtar du 12 au 14 décembre 2025. De l'affichage sera installé, à l'entrée du chemin 901 et au kilomètre 159, pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Fermeture temporaire du pont H093-166, rivière du Remous, MRC de Manicouagan (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Coordonnées du pont fermé

Pont H093-166

Situé sur la rivière du Remous

Longitude : -69,3863105' O

Latitude : 50,0485918' N

Période de fermeture : 12 au 14 décembre 2025

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Manicouagan-Outardes du Ministère au 418 295-4567 ou par courriel au [email protected].

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts